【工程創科】工程師學會辦創科博覽　會長以身作則推動創科

▲ 工程師學會會長源栢樑（圖左）和「香港工程師學會創科博覽」籌備委員會主席蔡少聰（圖右）均希望，透過博覽能提升工程師對創科的意慾及信心。（馮漢柱攝）

香港人工作繁忙工時長，一個工程師就算有奇思妙想，往往沒有足夠堅持就難以實現。香港工程師學會會長源栢樑多年來雖然公務纏身，卻未有放棄「發明」這個夢想，就算不能全心全意研發新科技，仍一步一步利用公餘時間，將6年前的一個念頭實現，最終在今年發明了一部「都市空氣淨化機」，希望幫助港人少吸廢氣，現時正申請專利。

雖然並非甚麼業界重大突破，亦不會為他帶來千萬財富，但源栢樑認為，這項發明的意義在於以身作則鼓勵年輕人，讓他們知道就算工作再繁忙，只要相信並堅持，就能實現夢想，籲年輕人積極投身創科。

「只要相信 就有機會成功」

香港工程師學會會長源栢樑的任期僅餘不足一個月，其任期內最後的活動就是將於6月12日起舉辦的創科博覽。對一直熱心創科的他來說，最希望就是將自己用了6年研發出來的「都市空氣淨化機」展出，「希望俾到年輕人睇，其實創科並不一定要很尖端才值得做……鼓勵他們勇敢去試。」

然而，作為工程師要在香港創科並不容易，盡管創意多多，但源栢樑亦認為就算有概念，亦不可能上班時做研究，加上不少人要供樓和養育子女，很難投身創科，「所以我希望讓人知道我成功發明到，讓人知道只要『相信』，就有機會成功。」

都市空氣淨化機的構想起源於2015年，源栢樑表示，當時看到一份路邊空氣污染報告指出，港島路邊空氣污染很嚴重，而這些污染物或會加重腦退化症狀。當時他對此感到興趣，經研究後認為是港島的高樓大廈猶如屏風，形成峽谷效應，「峽谷效應會令路邊汽車排放的污染物無法散去……所以當時開始想方法解決。」

都市空氣淨化機的原理並不複雜，是在路邊放置郵箱大小的空氣淨化機，每部淨化機內設電子除塵裝置，並加上一個傳感器。傳感器的作用是偵測路面空氣污染物最多的位置，當偵測到污染物後，淨化機的噴射器就會將經淨化的空氣噴向污染物，過程中會製造出負氣流，將污染物吸入淨化機。「當然無可能放滿所有街道，但可以在空氣污染黑點放一部，希望幫到香港人吸少啲廢氣。」

現時淨化機距離應用仍有一段距離，價值百萬的傳感器並不便宜，亦要更多試用和數據支持；而源栢樑現時仍正用公餘時間向世界各地申請專利，暫時已獲台灣批出短期專利。

源栢樑分享指，他最初曾嘗試向政府申請創科資助，但由於涉及公帑，過程中需要很多審核，「當時負責的人問我，有沒有團體、公司、專家支持，但我全部都無。」時至今年，源栢樑才成功透過創新科技署的專利申請資助計劃，獲得25萬元資助，為該發明品作申請專利之用；「其實申請專利都唔容易，要寫報告，要滙報。」

舉辦創科博覽 避嫌拒參賽

由於自己走過不少彎路，源栢樑任內最後一個「大作」就是舉辦創科博覽，希望有志投身創科的工程師，可以透過博覽了解有甚麼途徑獲取資源，亦可借鑑他山之石，為自己的發明作更好規劃。

至於任期內有否遺憾？源栢樑笑稱，「原本想將自己的發明攞去參賽參展，但要避嫌，惟有用其他方法和大家分享。」

香港工程師學會將於6月12至13日以「工程闖未來」為題，舉辦創科博覽，邀請了35間來自本地及大灣區其他城市的創科組織和院校參展，分享最新發明和設計意念，其中包括「全球最快機械魚」、3D針灸銅人、嫦娥五號上的固體潤滑塗層等產品。

此外，博覽亦會舉辦3個主題講座，其間亦會與12所大灣區「創客孵化中心」簽訂合作意向書。

工程師學會將透過網上虛擬平台舉辦創科博覽，與公眾分享工程業界在創科的最新發展。

記者：陳梓蔚