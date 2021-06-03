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【喜愛夜蒲】余文樂室內食煙被斷正　夜蒲與過百人除罩狂歡疑犯限聚令　

娛樂 10:39 2021/06/03

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

與過百人除罩夜蒲疑犯限聚令，余文樂室內食煙被斷正。

過去一年因為疫情，長期留在台灣陪太太和子女的余文樂近日低調返港。在日前，自爆驚恐症復發的余文樂卻被踢爆，在上周五參加上百人的「無罩Party」，派對過了晚上10時仍未結束，警員收到投訴到場了解。而余文樂更被發現於室內範圍食煙，疑違反法例。

余文樂與台灣千金王棠芸2017年結婚，二人育有一對子女。因為肺炎疫情的影響，余文樂去年除曾到內地工作一段短時間外，接近全年都待在台灣陪家人。

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過去一年余文樂身處台灣陪伴家人。（instagram圖片）

余文樂回港夜蒲

近日余文樂已經返回香港並完成隔離，可是有媒體接到讀者爆料，於上周五（5月28日）見到余文樂現身現身西九海傍的一間餐廳內，當時餐廳正在舉行派對，現場有接近200名賓客，王愛倫的兒子林建億亦有在場。

除了職員以外，現場極大部份人士都沒有戴上口罩。

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兒子余初見。（instagram圖片）

余文樂疑犯限聚令

餐廳內燈光昏暗，大聲播著音樂，賓客投入地跳舞，由於人數眾多，場面擠擁，加上大部份人除罩相見，並未有保持安全距離做好防疫措施。

該名爆料者更影到余文樂於室內範圍吸煙，疑再度違反另一法例。

派對一直到晚上約11時，疑有人投訴餐廳聲浪太大，以及違反《預防及控制疾病規例》，有警員到場了解情況，賓客亦在此時開始離開現場。

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一家三口去年底變成一家四口。（instagram圖片）

據悉該餐廳屬於「疫苗氣泡」防疫措施中的B類，餐廳內每4人一檯，堂食營業時間至晚上10時，宴會人數不多於20人。

根據律政司網頁顯示，食肆、酒吧及戲院等，被定義為公眾地方，如果餐廳舉行包場派對有機會觸犯599G《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。

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自爆驚恐症發作

事發後傳媒曾經接觸余文樂的經理人，對方未有回應。餐廳方面則不停「拋波」，由店員、經理以至老闆，至今仍未有確實回應。

近日回港並完成隔離的余文樂，於日前在社交網站自爆，三年前在飛機上突然難以呼吸，確診患上驚恐症，過去一年透過藥物治療原以為已經康復，但近日又再復發：「我相信只要我保持正面態度和心情，我還是可以克服它的！」

同場加映：張敬軒訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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