【疫苗接種】復必泰疫苗接種年齡擬下調至12歲　劉澤星：接種群組無人受感染

▲ 疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星。（資料圖片）

港府早前透露有意降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，衞生署前晚指，已接獲復星下調復必泰接種年齡至12歲的數據，待疫苗顧問專家委員會考慮及就有關申請提出建議。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，根據外國醫學期刊數據，復必泰疫苗在12至15歲青年的表現良好，當中未有接種者感染，惟相對其他年齡層會較多出現針口痛的問題。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早（3日）接受電台訪問指，上周六已收到復星下調復必泰接種年齡至12歲的數據，疫苗顧問專家委員會開會時已查閱有關資料，很快已檢視完數據並作出決定。

他指出，4月初於《新英倫醫學雜誌》發布研究結果指，復必泰藥廠對約2260名12至15歲人士進行的研究，當中1130人注射復必泰疫苗，另有約1130人注射安慰劑，其中接種疫苗的群組無人受感染，保護率達到百分之百，而注射安慰劑的人士則有16人受感染。

他強調疫苗成效相當顯著，年輕人接種後的抗體水平亦較高，而接種後可能出現的副作用，年輕群組與其他年齡層的情況相若，而注射第二針後出現針口痛的機會較高，估計或與心理原因有關；至於有效的時間方面仍暫時未知。

愈年輕的免疫細胞，反應會愈好，年輕人製造抗體的能力較高。

另外，以色列部分年輕男士接種復必泰後出現心肌炎。劉稱暫未見到因果關係，但如果決定下調年齡門檻，便會收集本地有關心肌炎的數據。

問及如將接種年齡下限降低會否增加接種率，劉說，本港12至15歲人口只有約20萬人，雖然佔全港人口比例不高，有關群組過去一年的生活大受影響，希望他們接種疫苗後可盡快過回正常生活，又希望透過新安排可令學童的家長、老師和校長一同接種疫苗。

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記者：郭詩詩