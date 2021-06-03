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【一笑渡凡間劇透】第10集劇情預告　修緣四處找尋蘇柔時遇擊

娛樂 10:03 2021/06/03

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《一笑渡凡間》

由蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、陳秀珠、張達倫、蔣家旻等主演劇集《一笑渡凡間》，第9集講到蘇柔在大升的水袋發現白色粉末，深感可疑……

第10集（4/6）

大升堂上道出當年往事，案件告一段落，大升離開友德鎮，修緣、志朋等人送別，惟蘇柔始終未有現身。

眾人回到衙門，發現蘇柔遺下捕快裝束及令牌出走。

龐家老爺龐有道返回友德鎮，眾鄉紳登門造訪，日安代如松拜會有道。

夜裡，一女子小蘭被追殺，重傷倒臥後巷。

另邊廂，修緣遍尋蘇柔，見其身影之際，突遭擊暈……

《一笑渡凡間》第9集劇情 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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