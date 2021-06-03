【一笑渡凡間劇透】第10集劇情預告 修緣四處找尋蘇柔時遇擊 娛樂 10:03 2021/06/03 分享： 熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 《一笑渡凡間》 由蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、陳秀珠、張達倫、蔣家旻等主演劇集《一笑渡凡間》，第9集講到蘇柔在大升的水袋發現白色粉末，深感可疑…… 第10集（4/6） 大升堂上道出當年往事，案件告一段落，大升離開友德鎮，修緣、志朋等人送別，惟蘇柔始終未有現身。 眾人回到衙門，發現蘇柔遺下捕快裝束及令牌出走。 龐家老爺龐有道返回友德鎮，眾鄉紳登門造訪，日安代如松拜會有道。 夜裡，一女子小蘭被追殺，重傷倒臥後巷。 另邊廂，修緣遍尋蘇柔，見其身影之際，突遭擊暈…… 《一笑渡凡間》第9集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 16:48 2021/06/01 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 17:01 2021/06/01 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢 藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我 17:08 2021/05/10 【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢 藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我 你可能感興趣 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 16:48 2021/06/01 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 17:01 2021/06/01 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢 藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我 17:08 2021/05/10 【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢 藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我 一笑渡凡間 TVB 電視劇