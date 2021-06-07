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【潮物速報】Kapok銅鑼灣店特設限定女生區　全女班本地薑推女性產品

休閒消費 11:35 2021/06/07

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銅鑼灣Kapok由即日起至6月19日在店內舉行The Female Edit，引入3個本地品牌。（圖片由品牌提供）

時裝是很殘酷的一個行業，特別在香港，很多人花錢要購買時裝時，都會選擇外國著名的大品牌，香港的設計不是不好，但要真的真金白銀花錢購買，又是另一回事，幸好，近年亦有一些multi-brand shop對推廣本地創作不遺餘力，當中有今次位於銅鑼灣Kapok所舉行的The Female Edit。

顧名思義叫做The Female Edit，產品當然是以女性用的作主導，是次Kapok的創辦人Arnault Castel與FIP（時裝創業培育計劃）合作，在店內擺放包括Cafune、KKLUE和Matter Matters三個本地時裝品牌的作品。

首先Cafune由Queenie Fan和Day Lau組成，推出了第一個可持續發展的膠囊系列 Conscious Collection，產品採用的皮革均是由一家獲得黃金評級的意大利制革廠製造，該皮革廠專門研究對環境影響最小的可持續皮革，而且系列中的皮革產品，全用上再生人造纖維內裡。

    點擊圖片放大
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而KKLUE是由Kellyn Zhou創立的珠寶品牌，以We Shine Together為主題，走簡約路線，首飾以18K金、寶石和鑽石製造。不難明白希望由首飾帶出今天的女性各自閃耀，互為光芒。

至於最後的Matter Matters由Flora Leung創立，Kapok在其系列中挑選了一些有趣的項目引入，例如I want to make beautiful things even if nobody cares標語tee，再以鍍金加琺瑯的 hashtags和comas等標點符號的首飾，以幽默角度寄語女性當自強。

產品查詢：Kapok Victoria Park（ 2180 2821）

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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