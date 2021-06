【潮物速報】Kapok銅鑼灣店特設限定女生區　全女班本地薑推女性產品

▲ 銅鑼灣Kapok由即日起至6月19日在店內舉行The Female Edit,引入3個本地品牌。(圖片由品牌提供)

時裝是很殘酷的一個行業,特別在香港,很多人花錢要購買時裝時,都會選擇外國著名的大品牌,香港的設計不是不好,但要真的真金白銀花錢購買,又是另一回事,幸好,近年亦有一些multi-brand shop對推廣本地創作不遺餘力,當中有今次位於銅鑼灣Kapok所舉行的The Female Edit。

顧名思義叫做The Female Edit,產品當然是以女性用的作主導,是次Kapok的創辦人Arnault Castel與FIP(時裝創業培育計劃)合作,在店內擺放包括Cafune、KKLUE和Matter Matters三個本地時裝品牌的作品。

首先Cafune由Queenie Fan和Day Lau組成,推出了第一個可持續發展的膠囊系列 Conscious Collection,產品採用的皮革均是由一家獲得黃金評級的意大利制革廠製造,該皮革廠專門研究對環境影響最小的可持續皮革,而且系列中的皮革產品,全用上再生人造纖維內裡。

而KKLUE是由Kellyn Zhou創立的珠寶品牌,以We Shine Together為主題,走簡約路線,首飾以18K金、寶石和鑽石製造。不難明白希望由首飾帶出今天的女性各自閃耀,互為光芒。

至於最後的Matter Matters由Flora Leung創立,Kapok在其系列中挑選了一些有趣的項目引入,例如I want to make beautiful things even if nobody cares標語tee,再以鍍金加琺瑯的 hashtags和comas等標點符號的首飾,以幽默角度寄語女性當自強。

產品查詢:Kapok Victoria Park( 2180 2821)

記者:何偉雄