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【殺滅害蟲】換床單吸出大量「有腳蟲」　港媽苦惱求救：「淘」甚麼可解決？

親子 10:33 2021/06/03

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港媽換床單時發現大量床蝨。

睡覺時感到痕癢、皮膚紅腫，隨時是床蝨作怪。有港媽近日換床單時，發現床單內藏有大量床蝨，在社交媒體發帖請教網民，應該如何解決蝨患。

有網民近日在facebook群組發帖表示，更換床單時發現床上有很多「有腳的」昆蟲。從照片可見，吸塵機濾芯上面有10多隻昆蟲，是網民用吸塵機從床上吸出來。她打算買殺蟲劑去殺蟲，因此發帖請教網民，應該「淘甚麼去解決」。

港媽在床單吸出大量「有腳蟲」。（facebook圖片）

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強過往接受訪問時指出，不時收到市民求助，指家中的傢俬出現害蟲或木蝨，當中部分的傢俬是在淘寶訂購的。他又表示，滅蝨彈噴出來的煙霧可驅趕害蟲，然而有機會刺激床蝨四出逃竄、愈躲愈入，反而後患無窮。

根據消委會從香港蟲害控制從業員協會得來的資料，綜合出幾個防治床蝨的方法：

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香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指出，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施 行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

治理床蝨的公司普遍採用的方法包括噴灑藥液、使用藥粉、霧劑或蒸氣處理；個別公司使用臭蟲洗衣液、臭蟲機及蒸氣機處理。

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責任編輯：王明芳

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