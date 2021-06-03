  • 32°C
香港時間 : 2021603日 (週四) 11:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】「龔水黨」斥60萬賀訂婚一周年　《愛回家》監製劇透「龔水戀」結局

娛樂 10:42 2021/06/03

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

「龔水」訂婚一周年。

《愛‧回家之開心速遞》有不少受歡迎演員，日前「金城安」周嘉洛暫離劇組，惹來粉絲不捨，至於《愛回家》另一對受歡迎CP「龔水」張景淳呂慧儀，早前剛好的劇中二人訂婚一周年，有粉絲團「龔水黨」就豪花60萬賀偶像訂婚紀念日。

近期興起粉絲應援團為偶像造勢，《愛回家》中甚受歡迎的「龔燁」、「熊若水」CP，早前是二人劇中訂婚一周年，有「龔水黨」就斥資在多個鬧市場地買下燈箱廣東造勢，祝願「龔水」早日正式拉埋天窗。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

粉絲為二人的「賀禮」，包括巴士站廣告、商業大廈外牆廣告及港鐵站當眼燈相廣告，據知一班粉絲集資60萬祝賀偶像。

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師

呂慧儀得知一班影迷的窩心舉動，亦十分感動，親到巴士站外自拍答謝粉絲，她向傳媒透露知道不少影迷關心二人劇中感情去向，但要留待監製和編劇決定。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

呂慧儀大讚有心思

呂慧儀也笑道忘了是「龔水」訂婚一周年，讚粉絲有心思，又抇若二人劇中真的結婚，可以考慮請「龔水黨」出席婚禮。

開心速遞︱若水心廣體胖幸福肥　呂慧儀抱張景淳逃出火場【有片】

龔水有不少粉絲。

至於《愛回家》監製就透露，「龔水」相信短時間未必結婚，因為劇情一直在發展，他更劇透情侶籌備婚禮一定有爭執，「龔水」關係可能存在暗湧，或者最後分手也說不定。 

同場加映：焦浩軒訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
16:23 2021/04/26
【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
【開心速遞】金城安被安排離港告別《愛回家》　林淑敏祝福周嘉洛：不和你說拜拜
17:05 2021/05/31
【開心速遞】金城安被安排離港告別《愛回家》　林淑敏祝福周嘉洛：不和你說拜拜
【開心速遞】廢青安離家劇情有洋蔥　蘇韻姿呂慧儀不捨周嘉洛暫別《愛回家》【有片】
10:56 2021/06/02
【開心速遞】廢青安離家劇情有洋蔥　蘇韻姿呂慧儀不捨周嘉洛暫別《愛回家》【有片】

你可能感興趣

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
16:23 2021/04/26
【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
【開心速遞】金城安被安排離港告別《愛回家》　林淑敏祝福周嘉洛：不和你說拜拜
17:05 2021/05/31
【開心速遞】金城安被安排離港告別《愛回家》　林淑敏祝福周嘉洛：不和你說拜拜
【開心速遞】廢青安離家劇情有洋蔥　蘇韻姿呂慧儀不捨周嘉洛暫別《愛回家》【有片】
10:56 2021/06/02
【開心速遞】廢青安離家劇情有洋蔥　蘇韻姿呂慧儀不捨周嘉洛暫別《愛回家》【有片】
開心速遞 呂慧儀 張景淳 周嘉洛 娛樂人物職業 演員 結婚 電視劇 廣告 港鐵

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶