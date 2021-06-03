【開心速遞】「龔水黨」斥60萬賀訂婚一周年　《愛回家》監製劇透「龔水戀」結局

▲ 「龔水」訂婚一周年。

《愛‧回家之開心速遞》有不少受歡迎演員，日前「金城安」周嘉洛暫離劇組，惹來粉絲不捨，至於《愛回家》另一對受歡迎CP「龔水」張景淳呂慧儀，早前剛好的劇中二人訂婚一周年，有粉絲團「龔水黨」就豪花60萬賀偶像訂婚紀念日。

近期興起粉絲應援團為偶像造勢，《愛回家》中甚受歡迎的「龔燁」、「熊若水」CP，早前是二人劇中訂婚一周年，有「龔水黨」就斥資在多個鬧市場地買下燈箱廣東造勢，祝願「龔水」早日正式拉埋天窗。

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粉絲為二人的「賀禮」，包括巴士站廣告、商業大廈外牆廣告及港鐵站當眼燈相廣告，據知一班粉絲集資60萬祝賀偶像。

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呂慧儀得知一班影迷的窩心舉動，亦十分感動，親到巴士站外自拍答謝粉絲，她向傳媒透露知道不少影迷關心二人劇中感情去向，但要留待監製和編劇決定。

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呂慧儀大讚有心思

呂慧儀也笑道忘了是「龔水」訂婚一周年，讚粉絲有心思，又抇若二人劇中真的結婚，可以考慮請「龔水黨」出席婚禮。

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▲ 龔水有不少粉絲。

至於《愛回家》監製就透露，「龔水」相信短時間未必結婚，因為劇情一直在發展，他更劇透情侶籌備婚禮一定有爭執，「龔水」關係可能存在暗湧，或者最後分手也說不定。

同場加映：焦浩軒訪問