【留下來的人】C AllStar對移民各有體會　推新歌講聚散：留在香港還有使命【有片】

▲ C AllStar對移民各有演繹，推新歌講聚散：「留在香港還有使命。」

年初宣佈「集合吧」、即將於7月三度踏上紅館的C AllStar，歷年作品充滿時代感、反映現況的他們推出了新歌《留下來的人》，探討散與聚，再想起近期再湧移民潮，忙著吃Farewell飯的四子梁釗峰（釗峰）、陳健安（On仔）、何建曦（Jase）及吳崇銘（King），對「移民」二字再有深思。

講到對移民的看法，阿King一臉認真地提供移民資訊：「據知如果在移民前一年內出售物業，有機會被收取稅項，除非你很富有，否則許多人都不能短期內說走就走，要走的可能都在籌備當中。」

On仔表示近期湧現的移民潮，與1997年的移民潮又有所不同：「當年有種大肆宣揚的感覺，但現在的人都想靜悄悄地走。我們暫時沒有這個考慮，因為要做演唱會。」

▲ C AllStar對移民一詞各有解讀。（黃建輝攝）

想移民的地方

說話簡短的阿King，直言最想移民到荷蘭，理由簡單：適合人類居住。馬拉松好手釗峰曾到北極參賽，到了挪威北面的一個與世隔絕的小島：「喜歡冰川的話那裡是世外桃園、蟬修的好地方。當時Click起移民的念頭，重新思考人類生活在世需要甚麼、欲求甚麼，人生匆匆數十年是否庸庸碌碌地過呢。其實世界之大，有許多生活狀態可以選擇，不過暫時還是捨不得香港，因為有使命要達成。」

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▲ On仔想法跳出框框，希望先在香港「移民」體驗生活。（黃建輝攝）

Jase承接釗峰自選生活的想法：「我選的是夜生活。如果香港的晚上十點限聚令延續下去，可能過多幾年我就會走。（編按：近日政府已作有條件地放寬限制）十點結束又怎能享有夜生活呢？即使正常上班族，下班約朋友吃飯扒飯也要扒得好快，更遑論飲酒Chill下。」

而Jase亦認為，其實每個國家也有本「難念的經」：「泰國有禁酒時段，日本文化又有許多潛規則，近日有朋友移民澳洲，我曾到當地旅行，感覺到他們眼中帶點歧視，其實每個地方總有它的問題，移民就要準備好心態，學習當地人的文化和語言，入鄉隨俗去適應。總結來說我還是覺得夜生活最重要。」

▲ C AllStar忙於籌備演唱會，笑言未來一年暫時未有移民打算。（黃建輝攝）

On仔思維跳出框框，曾經居於九龍和新界的他，表示想「移民」港島：「打算計劃每幾年搬一個地方試試，之前未住過港島，它還分東區、南區等，每個地方細分之下都有不同的文化氣息，可能試完了香港所有地方，再考慮其他吧。」

留下來的原因

說到尾C AllStar四位暫時還是決定留在香港，籌備演唱會固然之重要，但他們似乎有其他更重要的原因。在香港長大的釗峰，最放不下的是家人：「這裡有最熟悉的東西，有家的感覺，如果這個地方繼續改變，例如十點限聚這回事，違背了我在家裡的生活，才再考慮離開吧。」

▲ 《留下來的人》推出一個多月，登上多個歌曲排行榜。（大會發相）

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不過Jase有感香港人的生活節奏早被擾亂：「最近酒吧重啟但要打疫苗，惟有坐在酒吧門外那張檯。老實說我覺得自己像一隻被放出街的狗，不能進餐廳，只能在門外，如果戶外漂亮那不是問題，但好多時對著馬路、手拿膠杯。（此時King笑說：酒吧收同樣價錢才是重點。）每個人都有不同的生活節奏，有些節奏已被擾亂了，就看接下來有甚麼更加擾亂。所以香港人要有更多彈性，例如坐在外面不要覺得自己是隻狗仔，心態上的調節和適應要做得更好。」

▲ 熱愛夜生活的Jase直言被十點限聚令擾亂生活。（黃建輝攝）

On仔認為「彈性」就是香港人的特質：「我們經常有許多的限制，要在限制下創做到最多。選擇留下來的原因，是還未有出現比這裡更加好的地方。」

Jase認為移民要放下不捨，還要先解決好當前的問題：「不移民是因為面前有堆問題未拆解好，如果解決了、放下了，再考慮那些移民的地方好與不好、能否適應，那全都是後話。同時對我來說，要我放低已經走了十年的路，是個重大決定，雖然可以像King一樣做製作人，但做幕前有地區性，你離開了，重心一定不會在這裡。」

▲ DJKing不甘心香港變成今日的模樣，希望為港完成使命。（黃建輝攝）

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King毋忘初衷，認為自己仍有使命還未完成，例如多了「DJ King」身份後的他，想把EDM植入香港，還有更多更多：「好想看著這群細路（年青人），跟他們去溝通、交流，看有無辦法能夠做新的東西，如果完成了這些事就可以離開了。我是覺得有些不值，明明香港是個國際都市，為何會變成這樣呢，是因為不甘心，所以想留在這裡繼續奮鬥多幾年。」

樂壇未死，廣東歌復興

「樂壇已死」於年初頒獎禮後再被廣泛討論，歌手吳林峰及樂壇已死大合唱團更就此話題創作了同名歌曲。要講關於「樂壇已死」的起點，始於2013年李純恩於專欄撰寫《香港歌壇已死》文章批評香港樂壇，C AllStar推出作品《薄情歌》以作回應，引起廣大迴響。

▲ 當年C AllStar以一首《薄情歌》回應樂壇已死之說。（黃建輝攝）

On仔坦言那篇文章的起點，揭示了人如何透過媒體接收訊息，這是香港文化非常重要的議題：「在其他地方擁有『通告費』這種健康的跡象，香港一直以來都是一台獨大的局面，變相令他們擁有許多控制上的權力，要說的不止音樂，還有文化。不論是電台、還是體育，他們都會選擇非專業相關的人去做管理，領權的人未必懂得音樂、運動，這是一直以來香港文化的問題。」釗峰一矢中的：「這是權力和執行之間的斷層。」

▲ 離聚是C AllStar新歌和演唱會想要探討的議題。（大會發相）

近年香港有一種「廣東歌復興」的感覺，從前追捧外國歌手的樂迷，開始重新留意本地作品，On仔認為現時是一個置諸死地而後生的階段：「覺得現在才是真的百花齊放，像早前剛舉行過的Chill Club頒獎禮，許多所謂地下、獨立音樂人浮面，而這條界線將會越來越模糊，音樂的種類越來越豐富。」

▲ 釗峰希望歌手與樂迷之間互相推動，有助創作出更多好作品。（黃建輝攝）

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釗峰留意近年多了一大班捍衛本土文化的人：「有人願意關注就會發現這個市場有好東西，大家才會有互動，推動對方越做越好、越做越精準，形成我們喜歡的文化。以泰國為例，當地娛樂圈很蓬勃，但他們的作品並非適合全世界大眾口味，他們的圈子好在能夠容納、市場之大、參與程度高，香港也是個成熟、思想發達的地方，靠著大家把供應和需求提高、互相推動，好的歌手也需要好的觀眾去配合。」

Jase認為現時是「復興」的第一步，整個樂壇、文化界關乎一個結構性的問題：「香港缺少能夠發放音樂的平台，變相難以推動音樂。希望接下來有更多欣賞音樂的活動，樂迷懂得越多就越懂得欣賞，這是個很大的文化課題。」

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化妝：Maggie Lee、Cherry Tang

髮型：Zanki@BHC

服裝造型：Kellie Chan、Anton Mak

場地：香港海洋公園萬豪酒店

記者：陳心怡

同場加映：林二汶專訪