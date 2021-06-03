【毒霧襲港】昂船洲2000噸金屬廢料躉船起火　一文睇各區污染情形深水埗淪重災區

▲ 昂船洲2000噸金屬廢料躉船起火，一文睇各區污染情形。

昨日（2日）一艘載有約2000噸金屬廢料的躉船，在昂船洲大橋對出海面起火，船隻冒出大量濃煙，多區市民報稱聞到刺鼻異味。根據環保署空氣質素健康指數顯示，深水埗是污染重災區，微細懸浮粒子（PM2.5）由晚上8點到10點兩個小時內，從16.4微克／立方米暴增至117.2微克／立方米，暴增6倍；而該區錄得的可吸入懸浮粒子（PM10）同時段亦一度飆升至166.7微克／立方米，較世衛建議水平超標2倍。

火災發生在昨日下午5時許，消防出動四條喉及一隊煙帽隊灌救，火災至深夜11時許仍未救熄，消防一度在晚上11時9分將火警升為3級，並建議附近受煙霧氣味影響的居民暫時關閉門窗，保持鎮定。最終火警在今晨8時20分被大致救熄。

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多區市民都聲稱聞到濃烈煙味及燒膠味，由旺角、深水埗、沙田、荃灣，甚至港島都有人在網上表示聞到異味，而長洲區議員梁國豪亦指有臭膠味。

化學系博士K Kwong昨晚在個人Facebook呼籲九龍區市民不要開窗，指自己身處沙田都聞到燒膠味，認為燒膠味內有機會有二噁英，建議市民帶上具有防毒功能的「豬咀口罩」或者是「納米口罩」，認為有需要「有乜口罩都要戴」

根據環保署18區監測站「過去24小時污染物濃度」顯示，多區錄得的懸浮粒子在晚上至凌晨時段突然暴升，點擊下圖睇各區情形：

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深水埗、葵涌污染相對較嚴重，在晚上8點到10點兩小時內，深水埗的PM10由33.2微克／立方米暴增至166.7微克／立方米，較世衛建議室外健康PM10水平50微克／立方米超標2倍。

而葵涌由晚上9點起亦見異常，PM10由21.7微克／立方米，到11點時暴增至129.7微克／立方米，成全晚最高水平；而PM2.5在同時段亦由13.0微克／立方米急升至98.3微克／立方米。

根據國際癌症研究機構，懸浮粒子已被介定為人類致癌物（第1類）。依氣動直徑大小，懸浮粒子可界定為PM10和PM2.5，又以後者較具危險性，吸入後可深入肺部。

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責任編輯：羅嘉欣