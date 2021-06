【明星減肥】李亞男產後6個月成功塑身　靠營養餐單兩個月減6kg

▲ 李亞男於IG展示瘦身成果。

王祖藍太太李亞男在去年12月誕下細女王海靜,轉眼間女兒已5個多月大。陀B時,雖然李亞男「肥肚不肥身」,但於產後難免有點幸福肥。

到近日,李亞男已火速修身,回復弗爆身型,在昨日(6月2日)更於個人IG分享瘦身成果,身穿運動裝束的她大晒纖腰,她透露跟著營養師餐單,成功於兩個月減了6kg,更公開其瘦身餐單呢。

▲ 李亞男成功於2個月減掉6kg。

李亞男減掉6kg

靚媽李亞男昨日於IG發帖文,相中的她身穿Bratop襯貼身運動褲,她不但手腳回復纖幼,更重拾產前的纖腰,身上沒有多餘贅肉。

李亞男透露生完細女後胖了近20磅,於兩個月前開始瘦身,她跟著營養師提供的健康餐單來減肥,成功減掉6kg,減肥期間她可跟朋友品嚐派對美食,令人嘖嘖稱奇。

當中她寫道:「6kg bye bye ! 重點係,一啲運動都唔使做,仲要一日食兩碗飯啊。兩個月搞定 also I had party food twice a week 」

不少靚媽如胡杏兒、王君馨及陳茵媺見到李亞男的修身成果,也留言大讚她很弗,有人留言「更秀色可餐」。另外其中一網民留言請教貼士,李亞男以英文回覆,大意是指「少油,多吃蔬菜。並享受於你吃的東西,其實是心理作用而已。」

另外李亞男更分享每日的健康餐單,當中以蔬菜及白肉為主,十分清淡。

李亞男塑身餐單

早餐:

麵包一個

藍莓、士多啤梨配烚蛋

午餐及晚餐:

烚蝦、豆角配白飯

煎三文魚配西蘭花

白切雞加菠菜

青豆紅蘿蔔炒菇加白飯一碗

靚媽李亞男一向修身有法,未當媽媽前已很注重Keep fit,她曾於訪問中表示要保持好身材並不容易,當要拍劇或拍廣告前,會開始注意飲食,戒吃紅肉兼走油,務求以最佳狀態示人。

另外,李亞男在2019年誕下長女Gabrielle後,已跟著營養師食譜來減肥,當時她透露於5星期內成功減掉8磅。

現年36歲的李亞男於2005年參選國際華裔小姐而入行,她跟王祖藍這對「長短腿之戀」於2015年修成正果,二人於那年的情人節在教會舉行婚禮,及後於迪士尼樂園設童話婚宴,婚後二人努力造人,並於2018年聖誕前夕誕下長女Gabrielle,去年6月21李亞男宣布懷第二胎 ,及至12月1日小女兒Hayley出生。現時細女逾5個月大。

