【明星減肥】李亞男產後6個月成功塑身　靠營養餐單兩個月減6kg

▲ 李亞男於IG展示瘦身成果。

王祖藍太太李亞男在去年12月誕下細女王海靜，轉眼間女兒已5個多月大。陀B時，雖然李亞男「肥肚不肥身」，但於產後難免有點幸福肥。

到近日，李亞男已火速修身，回復弗爆身型，在昨日（6月2日）更於個人IG分享瘦身成果，身穿運動裝束的她大晒纖腰，她透露跟著營養師餐單，成功於兩個月減了6kg，更公開其瘦身餐單呢。

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▲ 李亞男成功於2個月減掉6kg。

李亞男減掉6kg

靚媽李亞男昨日於IG發帖文，相中的她身穿Bratop襯貼身運動褲，她不但手腳回復纖幼，更重拾產前的纖腰，身上沒有多餘贅肉。

李亞男透露生完細女後胖了近20磅，於兩個月前開始瘦身，她跟著營養師提供的健康餐單來減肥，成功減掉6kg，減肥期間她可跟朋友品嚐派對美食，令人嘖嘖稱奇。

當中她寫道：「6kg bye bye ! 重點係，一啲運動都唔使做,仲要一日食兩碗飯啊。兩個月搞定 also I had party food twice a week 」

不少靚媽如胡杏兒、王君馨及陳茵媺見到李亞男的修身成果，也留言大讚她很弗，有人留言「更秀色可餐」。另外其中一網民留言請教貼士，李亞男以英文回覆，大意是指「少油，多吃蔬菜。並享受於你吃的東西，其實是心理作用而已。」

另外李亞男更分享每日的健康餐單，當中以蔬菜及白肉為主，十分清淡。

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李亞男塑身餐單

早餐：

麵包一個

藍莓、士多啤梨配烚蛋

午餐及晚餐：

烚蝦、豆角配白飯

煎三文魚配西蘭花

白切雞加菠菜

青豆紅蘿蔔炒菇加白飯一碗

靚媽李亞男一向修身有法，未當媽媽前已很注重Keep fit，她曾於訪問中表示要保持好身材並不容易，當要拍劇或拍廣告前，會開始注意飲食，戒吃紅肉兼走油，務求以最佳狀態示人。

另外，李亞男在2019年誕下長女Gabrielle後，已跟著營養師食譜來減肥，當時她透露於5星期內成功減掉8磅。

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現年36歲的李亞男於2005年參選國際華裔小姐而入行，她跟王祖藍這對「長短腿之戀」於2015年修成正果，二人於那年的情人節在教會舉行婚禮，及後於迪士尼樂園設童話婚宴，婚後二人努力造人，並於2018年聖誕前夕誕下長女Gabrielle，去年6月21李亞男宣布懷第二胎 ，及至12月1日小女兒Hayley出生。現時細女逾5個月大。

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