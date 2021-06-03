【多孩家庭】日本5孩媽媽分享育兒日常　屋企日日混亂如戰場

▲ 日本一位5孩媽媽分享子女的混亂日常。

日本人給予大家的印象是，做事井井有條，總會將家中打掃得乾乾淨淨、十分整齊。不過日本有位5孩媽媽，家中總是一片狼藉。她將混亂育兒日常上載至社交平台，吸引了不少網民關注，亦引起其他家長共鳴。

這位日本媽媽Yuka育有5名子女，家中人多自然事也多，每日都發生很多令人哭笑不得的事。而Yuka會將這些家中的日常趣事拍下並分享至其IG平台，引來不少網民熱烈回應。

▲ 在家中自製飄雪。（「yukaaa.o31」IG圖片）

家中混亂如戰場

例如在去年冬天，Yuka指有日二兒子懷念下雪的情景，所以將家中的紙巾全部撕碎，自製人工飄雪。三女兒見狀亦立即加入，兩人在「大雪」中混戰。另外就是除夕的大掃除，Yuka形容為「非一般的清潔」，因為完全是「越執越亂」。

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除此之外，家中每日都上演著不同的搏擊比賽，由兩人大戰以至與紙門的對決。紙門亦成為孩子的畫板和「研究」對象，種種情境看到都令人頭痛。

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小朋友難免較粗心大意，打翻飲品已是小兒科，要時時刻刻監察著孩子的一舉一動就是個大難題。好動的二兒子喜歡把家中每個角落當成是遊樂場，爬上爬下，連媽媽也阻止不到。不過大家切勿模仿！

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責任編輯：王明芳