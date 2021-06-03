  • 33°C
香港時間 : 2021603日 (週四) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多孩家庭】日本5孩媽媽分享育兒日常　屋企日日混亂如戰場

育兒經 12:31 2021/06/03

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

日本一位5孩媽媽分享子女的混亂日常。

日本人給予大家的印象是，做事井井有條，總會將家中打掃得乾乾淨淨、十分整齊。不過日本有位5孩媽媽，家中總是一片狼藉。她將混亂育兒日常上載至社交平台，吸引了不少網民關注，亦引起其他家長共鳴。

這位日本媽媽Yuka育有5名子女，家中人多自然事也多，每日都發生很多令人哭笑不得的事。而Yuka會將這些家中的日常趣事拍下並分享至其IG平台，引來不少網民熱烈回應。

在家中自製飄雪。（「yukaaa.o31」IG圖片）

家中混亂如戰場

例如在去年冬天，Yuka指有日二兒子懷念下雪的情景，所以將家中的紙巾全部撕碎，自製人工飄雪。三女兒見狀亦立即加入，兩人在「大雪」中混戰。另外就是除夕的大掃除，Yuka形容為「非一般的清潔」，因為完全是「越執越亂」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

除此之外，家中每日都上演著不同的搏擊比賽，由兩人大戰以至與紙門的對決。紙門亦成為孩子的畫板和「研究」對象，種種情境看到都令人頭痛。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

小朋友難免較粗心大意，打翻飲品已是小兒科，要時時刻刻監察著孩子的一舉一動就是個大難題。好動的二兒子喜歡把家中每個角落當成是遊樂場，爬上爬下，連媽媽也阻止不到。不過大家切勿模仿！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【多孩家庭】裝避孕器失效誕9孩　42歲媽媽嘆：老公不肯結紮
13:37 2021/05/21
【多孩家庭】裝避孕器失效誕9孩　42歲媽媽嘆：老公不肯結紮
【多孩家庭】25歲媽媽誕下9胞胎破世界紀錄　產檢只發現7胎感驚喜：上帝的禮物
16:43 2021/05/06
【多孩家庭】25歲媽媽誕下9胞胎破世界紀錄　產檢只發現7胎感驚喜：上帝的禮物
【多孩家庭】80後夫婦誕15子女揚言繼續生　每周洗千件衫全家以16座小巴代步
19:35 2020/09/08
【多孩家庭】80後夫婦誕15子女揚言繼續生　每周洗千件衫全家以16座小巴代步

你可能感興趣

【多孩家庭】裝避孕器失效誕9孩　42歲媽媽嘆：老公不肯結紮
13:37 2021/05/21
【多孩家庭】裝避孕器失效誕9孩　42歲媽媽嘆：老公不肯結紮
【多孩家庭】25歲媽媽誕下9胞胎破世界紀錄　產檢只發現7胎感驚喜：上帝的禮物
16:43 2021/05/06
【多孩家庭】25歲媽媽誕下9胞胎破世界紀錄　產檢只發現7胎感驚喜：上帝的禮物
【多孩家庭】80後夫婦誕15子女揚言繼續生　每周洗千件衫全家以16座小巴代步
19:35 2020/09/08
【多孩家庭】80後夫婦誕15子女揚言繼續生　每周洗千件衫全家以16座小巴代步
家庭關係 家庭教育 育兒心得 社交平台 Instagram 日本

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶