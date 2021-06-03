【一笑渡凡間x逆天奇案】譚偉權由古代行騙到現代　Gary哥哥變大台御用老千【有片】

▲ 譚偉權在《一笑渡凡間》及《逆天奇案》中都恰巧演老千。

TVB兩線劇集《一笑渡凡間》與《逆天奇案》都以查案為題，更不約而同地，兩劇都有譚偉權參演，而且他所演角色都在劇中進行詐騙行為，隨時成為大台御用老千。

譚偉權在《一笑渡凡間》演古代神棍明光，利用靈石教騙財，又殺人下毒令村民染病，被捕後死不悔改，更想把李修緣（蕭正楠飾）置諸死地，最後錯手把梁大升（何遠東飾）殺死。

至於在《逆天奇案》中，譚偉權就飾演現代詐騙集團成員阿祥，7年前在泰國北碧府聲稱助當地鎮民投資，但其實為騙局，最後被判入獄，但不足兩天就被尤麗（劉佩玥飾）買兇殺害。

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由兒童節目主持變舞台劇界男一

說起譚偉權的全名可能觀眾略感陌生，但如果提起「Gary哥哥」就是不少90年代成長的香港人的童年回憶，全因他曾是兒童節目《閃電傳真機》主持人，也唱過兒歌如《得意新一派》及《大笨鐘》等。

譚偉權畢業於演藝學院，在任職兒童節目主持後，並做有關戲劇導師推廣藝術教育，也繼續參演舞台劇演出，演過舞台劇《我和春天有個約會》的Bobby仔，亦曾為向偶像張國榮致敬，演出舞台劇《絕代芳華》等。

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跳入電視圈當綠葉

譚偉權自小熱愛話劇，中一已參與班際英文戲劇比賽，因此對舞台「一見鍾情」。在舞台劇界中已演男一位置，曾離開大台的他，於2013年重返TVB展開拍劇之路。

敬業的譚偉權由舞台男一變做電視劇綠葉仍默默耕耘，戲份雖然不太多，但亦引起觀眾注意，如《白色強人》的議員吳榮業、《失憶24小時》內的綁匪炎星、《迷網》中欺壓下屬的網購公司高層Martin等。

他曾表示演戲對他帶來莫大滿足感，他覺得透過扮演不同角色，便仿如經歷不同人生，戲劇之魔力就是由無變有，那份滿足感非筆墨所能形容。

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