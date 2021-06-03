【剝牙奪命】5歲女童剝牙血流不止腦死　媽媽悲痛：剝一隻牙就丟了命

▲ 5歲女童剝牙後喪命。

剝牙竟奪命！廣西南寧一名5歲女童，上月在當地一間醫院剝牙後，突然血流不止，最終搶救無效被判定腦死，家屬決定捐出器官，但同時質疑醫院出現疏失，令女童死亡，惟院方卻懷疑家屬隱瞞女童患有血管瘤，強調院方診療符合規範。

綜合內地媒體報道，就讀幼稚園的5歲女童琪琪（化名），在5月8日與同班同學發生爭執，遭打了臉頰，翌日早上她告訴媽媽周女士她的一顆大牙鬆了，其後數天，琪琪起床後嘴巴都會出血。

▲ 女童剝牙後突然血流不止，繼而休克。（微博圖片）

剝牙後突然血流不止

周女士於是在5月13日帶女兒到醫院口腔科檢查，醫生建議剝牙。周女士表示，曾問醫生是否需要打止痛止血針，但醫生表示不用。然而，當女兒被剝牙一刻，「血像開閘一樣噴湧出來」，一直塞紗布也止不住，之後她就被送往搶救。

約1個多小時後，琪琪出現休克，醫生懷疑她患有血管瘤，5月14日，琪琪被轉往廣西醫科大學第一附屬醫院，並送入深切治療病房，之後一直處於昏迷狀態。

琪琪最終在5月22及23日被兩次鑑定腦死亡，周女士與丈夫數天後，決定捐出器官，

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院方家屬互相指責

院方指出，患者出現的情況較為罕見，與患者的血管瘤及可能存在的先天性疾病導致的凶險出血有關。而為患者拔牙的醫師已獲得國家口腔執業醫師資格證書及執業證書，惟家屬當時未告知女童可能患有血管瘤或其他先天性疾病。

周女士卻質疑，醫院在治療時出現失誤，才令女兒離世，「拔一顆牙就讓女兒丟了命」。她又指，去年孩子臉上出現紅斑，曾到醫院檢查，並做了一次激光處理。她說，當時醫院並沒有說這是血管瘤，不存在拔牙之前隱瞞不告知醫生的情況。

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責任編輯：王明芳