【聲夢傳奇】衛蘭希望透過音樂助人　Janice被《聲夢傳奇》學員熱血感動

▲ 衛蘭接受《StarTalk》主持許文軒訪問。

日前衛蘭(Janice)作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》,接受主播許文軒(Edmond)專訪,大談推出治癒系專輯《It’s OK To Be Sad》感受。

Janice感恩外界形容自己為「治癒系」歌手:「我覺得這個就是我的使命,做歌手是好希望可以透過音樂幫到人,就算只是幫到一個,我都已經成功了!希望透過點題作品《It’s OK To Be Sad》鼓勵大家,有不開心不可以抑壓情緒,要釋放出來。」

衛蘭直言不開心時,身邊有班好姊妹與她傾訴:「王君馨會給好多意見,好有用,她要求好高,例如提醒我著衫方面點可以好些,企在台上如何才會有氣勢及漂亮一點。」

另外鍾舒漫與鍾舒淇兩姊妹也是衛蘭的好友:「她們好搞笑,每次同傾偈,好自然就會甚麼不開心事都會忘;而我會主動問我妺妹Jill衛詩意見,她會給我一些方向,給我一點肯定,令我下決定時會更加有信心。」

對於成為《聲夢傳奇》導師,衛蘭直言自己也會從中學習:「見到學員上台有勇氣、有信心,他們感染到我要進步。而評判給意見都會令我反省自己的表演、唱功,令自己都留意回自己,所以好感恩有這個參與機會。」

被問落場比賽時會否緊張,Janice坦言:「會呀!作為導師上台走音同甩拍子會被人話,所以好緊張,但是老師都是人,某些日子都可能會唱得不好,不過一定要盡力做到最好!」