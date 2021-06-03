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【聲夢傳奇】衛蘭希望透過音樂助人　Janice被《聲夢傳奇》學員熱血感動

娛樂 11:50 2021/06/03

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衛蘭接受《StarTalk》主持許文軒訪問。

日前衛蘭（Janice）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談推出治癒系專輯《It’s OK To Be Sad》感受。

Janice感恩外界形容自己為「治癒系」歌手：「我覺得這個就是我的使命，做歌手是好希望可以透過音樂幫到人，就算只是幫到一個，我都已經成功了！希望透過點題作品《It’s OK To Be Sad》鼓勵大家，有不開心不可以抑壓情緒，要釋放出來。」

衛蘭直言不開心時，身邊有班好姊妹與她傾訴：「王君馨會給好多意見，好有用，她要求好高，例如提醒我著衫方面點可以好些，企在台上如何才會有氣勢及漂亮一點。」

另外鍾舒漫與鍾舒淇兩姊妹也是衛蘭的好友：「她們好搞笑，每次同傾偈，好自然就會甚麼不開心事都會忘；而我會主動問我妺妹Jill衛詩意見，她會給我一些方向，給我一點肯定，令我下決定時會更加有信心。」

對於成為《聲夢傳奇》導師，衛蘭直言自己也會從中學習：「見到學員上台有勇氣、有信心，他們感染到我要進步。而評判給意見都會令我反省自己的表演、唱功，令自己都留意回自己，所以好感恩有這個參與機會。」

被問落場比賽時會否緊張，Janice坦言：「會呀！作為導師上台走音同甩拍子會被人話，所以好緊張，但是老師都是人，某些日子都可能會唱得不好，不過一定要盡力做到最好！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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