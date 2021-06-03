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【至八會】林建明爆查小欣被逐出「至八會」原因　大姐明陪余慕蓮聊天解悶

娛樂 12:50 2021/06/03

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林建明在圈中相當有地位。

有「大姐明」之稱的林建明相識滿天下，曾與汪明荃、鄭裕玲、鍾慧冰、傳媒人施惠珍及查小欣等組成「至八會」，定期聚會討論娛樂圈演大小事。但創會成員之一的查小欣後來卻意外出局，林建明近日接受媒體訪問時，就親述箇中原因。

昔日的至八會。（東星圖片）

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查小欣被Out

由大姐明命名的「至八會」創辦之初只有八名成員，期後不斷有新成員加入或舊成員退出，由開始討論八卦到關懷慈善參與公益活動，是在香港政府登記成為合法的民間團體組織。

查小欣是「至八會」創始成員之一。（IG圖片）

多年來，外界有指創會成員之一的資深傳媒人查小欣被放逐，因為將會中分享的秘密對外散佈，引起成員的不滿，大姐明早前受訪，對此傳聞沒有作太多解釋，認為「逢親女人多就是非多」，當中發生很多事，而自己不是提出的人，不過也沒有反對。

至於當中的情況，大姐明堅守會規「呢度講呢度散，唔可以周圍講」。

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義字行頭

大姐明是圈內出名的「人人好」，早前好友鍾慧冰主持的節目《#我老友係明星#》中，剖白因患病導致四肢無力，很感激大姐明當時的照顧：「我怕到死！人人都說我會死！我其實很感激你，主動到我家幫我修甲，真是好姊妹。」憶述這段往事時兩人都忍不住落淚。

大姐明與鍾慧冰最老友。（微博圖片）

與「魚毛姐」余慕蓮份屬好友的大姐明，在余慕蓮因肺纖維化入院時不時透過視像與她聊天解悶，時刻關心余慕蓮的情況。

林建明又試過因少女時代的好友患上癌症，看到對方完成化療後不斷掉髮，大姐明更二話不說陪好友剃光頭，十分重情義。

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同埸加映：Joe Junior訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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