【涉披露調查】涉披露廉查案件及受查人身分　籃總執委副主席提堂准保釋候訊

▲ 香港籃球總會執行委員會副主席梁鏡瑩（中）今於東區裁判法院提堂。（林欣樂攝）

香港籃球總會執行委員會副主席梁鏡瑩，被指中向兩名委員披露廉署正調查的1宗貪污案細節及受調查人的身分，涉違反《防止賄賂條例》，被控1項披露受調查人身分及調查細節罪，案件今（3日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至7月15日再訊，待辯方給予被告法律意見。被告准保釋候訊，期間不得接觸證人。

67歲被告梁鏡瑩，被控1項披露受調查人身分及調查細節罪。控罪指，梁鏡瑩涉嫌於2020年6月29日，明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解，而向陳潁銓及陳振飛披露該項調查的受調查人身份及調查細節。

案件今提堂，辯方申請押後案件以給予被告法律意見。裁判官批准申請，將案件押後至7月15日再訊，被告准以5,000元保釋候訊，期間不得直接或間接接觸證人。

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記者：林欣樂