  • 33°C
香港時間 : 2021603日 (週四) 12:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【司法覆核】質疑立法會選舉開支指引　方國珊入稟申司法覆核

社會 12:05 2021/06/03

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

方國珊日前入稟高等法院。（經濟日報資料圖片）

原訂於2020年9月舉行的立法會選舉押後至今年12月舉行，早前宣布參加新界東立法會選舉的方國珊，日前入稟高等法院，指《立法會選舉活動指引》中沒有涵蓋選舉因特定情況押後，申報開支指引不清晰，要求法庭釐清合理截算日。

申請人方國珊，為西貢區議員；答辯人政制及內地事務局局長。

申請人自行於入稟狀指，《立法會選舉活動指引》中沒有涵蓋選舉因特定情況押後，申報開支指引並不清晰，要求法庭釐清合理截算日，以及政制及內地事務局提供清晰的申報開支指引。

資料顯示，政府基於新冠肺炎疫情仍然嚴重，於2020年7月31日宣布押後原定於同年9月舉行的立法會選舉，並訂於今年12月19日舉行，政府當時並宣布已參選人士可全數取回選舉開支，方國珊則於2020年8月透過社交平台宣布參選。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

涉套丁案敗訴繳清120萬 方國珊遭破產呈請獲撤回
15:43 2020/07/22
涉套丁案敗訴繳清120萬 方國珊遭破產呈請獲撤回
法定機構不獲申保就業計劃　方國珊擬入稟申司法覆核
16:08 2020/09/08
法定機構不獲申保就業計劃　方國珊擬入稟申司法覆核
法定機構不獲申保就業計劃　方國珊申司法覆核不獲受理
16:00 2020/09/22
法定機構不獲申保就業計劃　方國珊申司法覆核不獲受理

你可能感興趣

涉套丁案敗訴繳清120萬 方國珊遭破產呈請獲撤回
15:43 2020/07/22
涉套丁案敗訴繳清120萬 方國珊遭破產呈請獲撤回
法定機構不獲申保就業計劃　方國珊擬入稟申司法覆核
16:08 2020/09/08
法定機構不獲申保就業計劃　方國珊擬入稟申司法覆核
法定機構不獲申保就業計劃　方國珊申司法覆核不獲受理
16:00 2020/09/22
法定機構不獲申保就業計劃　方國珊申司法覆核不獲受理
西貢區 司法覆核 選舉 香港 立法會 立法會選舉

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶