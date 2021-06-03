【司法覆核】質疑立法會選舉開支指引　方國珊入稟申司法覆核

▲ 方國珊日前入稟高等法院。（經濟日報資料圖片）

原訂於2020年9月舉行的立法會選舉押後至今年12月舉行，早前宣布參加新界東立法會選舉的方國珊，日前入稟高等法院，指《立法會選舉活動指引》中沒有涵蓋選舉因特定情況押後，申報開支指引不清晰，要求法庭釐清合理截算日。

申請人方國珊，為西貢區議員；答辯人政制及內地事務局局長。

申請人自行於入稟狀指，《立法會選舉活動指引》中沒有涵蓋選舉因特定情況押後，申報開支指引並不清晰，要求法庭釐清合理截算日，以及政制及內地事務局提供清晰的申報開支指引。

資料顯示，政府基於新冠肺炎疫情仍然嚴重，於2020年7月31日宣布押後原定於同年9月舉行的立法會選舉，並訂於今年12月19日舉行，政府當時並宣布已參選人士可全數取回選舉開支，方國珊則於2020年8月透過社交平台宣布參選。

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記者：林育慧