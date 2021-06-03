【傑少煮意】蔡一傑下廚賀胡楓再開騷　蔡一智+蘇志威向修哥迫供

▲ 胡楓跟蔡一傑和林珊珊十分老友。

草蜢蔡一傑去年初成立網上平台《傑少煮意》，拍片分享入廚心得，累積近12萬訂閱戶，傑少在新一輯《傑少煮意》中，除了跳出廚房進行外景拍攝，近日邀請以89歲高齡再度踩入紅館開演唱會的修哥胡楓做嘉賓。

平日「煮」意多多的傑仔，首次在鏡頭前為嘉賓準備佳餚美食，身經百戰的傑仔，居然拍攝前一晚失眠，最後索性清晨五點起床準備食材。

當修哥知道傑仔因為自己徹夜難眠，不單止沒有加以安慰，更發揮他的幽默本色，甚至連坐在身旁的林珊珊也被殃及。

▲ 傑仔為修哥下廚。

修哥說：「我同你剛好相反，我昨晚是多月來最好瞓一晚，一來見到朋友開心，二來見到珊珊姐個名，所以我一來到要攬你，講真，傑仔是草蜢三個人之中同我聯絡最多一人，所以我真的好開心。」

私下與修哥亦師亦友，傑仔還安排蔡一智、蘇志威跟修哥食餐好，他說：「其實請修哥做嘉賓有兩個原因，第一是年頭修哥生日，因為疫情，無機會為他慶祝，第二個原因是修哥再在紅館開演唱會，所以決定call兩個兄弟，同修哥慶祝。」

▲ 草蜢三子跟胡楓談天。

傑仔準備較簡單菜式，因不想修哥開騷前食得太heavy，所以煮炒粉絲蝦及番茄薯仔湯，另外親自包了咸肉糭，送給修哥。

拍攝《傑少煮意》期間，蔡一智、蘇志威準備了一堆尖銳問題考驗修哥，其中一題要他講出「何時失身」，原本專心下廚的傑仔，也馬上走到修哥身邊八卦。

修哥雖然沒有自爆初夜經過，但相當俾面，除大讚傑仔在他心目中是最佳廚藝高手，還在節目中開金口，獻唱《一雙舊皮鞋》，叫在場所有人聽出耳油。