【移民紛爭】港媽帶仔女移民英國遺下兩老　網民斥自私︰仔女係寶父母係草？

▲ 有港媽花父母積蓄買樓，突然帶仔女移民英國遺下兩老。

在移民潮下，加上英國BNO居留英國簽證，吸引不少港人家庭移民英國。有網民於網上討論區分享，一名本身是獨生女的港媽用父母積蓄買樓，卻一聲不響決定帶仔女移民英國，遺下兩老在香港，變相帶著父母的錢離開。網民斥港媽「仔女係寶，父母係草？」，批評對方的行為自私自利且不孝。

移民前才告訴父母

該名網民本周二（1日）於網上討論區「親子王國」，以「點解咁多人覺得扔低年老父母去移民冇問題？」為題發文，表示認識一對父母，其獨生女兒以父母的積蓄買樓，早前決定帶仔女移民英國，可是︰

搞移民手續前父母唔知，係臨走時才和父母講，父母日喊夜喊都堅持要走……仔女係寶，父母係草？

樓主稱這對父母每日幫女兒湊孫返學後，才自己急急腳返工，而且很愛錫一對孫兒，「每次都會朝早買新鮮雞整雞髀（俾）一對孫食」。不過，女兒突然要移民，有感兩老「人又冇，錢又冇」，老來不知由誰來照顧他們，痛斥他們的女兒及丈夫「和畜生差不多」。

後悔俾錢女兒買樓

樓主在留言回覆網民時提及，兩老與女兒關係不俗，未聽過他們呻女兒不孝，因此當女兒表示一家要移民時，令他們非常震驚。兩老曾互相指責，為何要俾錢讓女兒買樓，如果對方沒有錢，就未必夠膽移民。樓主指出如果港媽有良心的話，應該在移民前「嘔返舊錢俾父母過世」，

攞埋父母積蓄去移民，阿爸阿媽身邊冇乜錢，咁仲唔叫不孝？

兩老都是孝順的人，男方的父母早死，他打工供養弟妹讀書，弟妹「個個都搵到錢」，只是他因學歷低，所以收入不多。樓主讚賞他是一個偉大的哥哥，至於女方則一直照顧患病的父母。樓主稱兩老並非要女兒照顧他們，只是傷心何以她話走就走。

網民︰佢哋覺得父母係負累

不少網民批評港媽行為自私，有人無法接受也不忍把年老雙親留在港，但也有網民認為父母為了下一代著想，移民無可厚非，只是要與家人溝通清楚，亦要預早告訴父母，讓他們有心理準備。有網民留言，「乜都為仔女，自己何嘗又唔係仔女？」、「可能佢哋覺得父母係負累，仔女是將來，所以放棄負累，帶走將來！」

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責任編輯：王明芳