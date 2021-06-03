【出軌下場】5歲私生子突患血癌無錢醫　出軌人妻乞求丈夫被鬧：叫情夫當面來磕頭

▲ 女子出軌誕私生子突患血癌無錢醫，乞求丈夫被鬧：「叫情夫當面來磕頭。」

幸福婚姻需要夫妻二人共同維繫，內地一名女子多年拋夫棄子，與情夫誕下私生子。不過，私生子在5歲時發現罹患急性淋巴細胞白血病，因女子一直沒有為私生子登記戶口，導致他無法享有當地的醫療福利。女子無法負擔高昂的手術費，便決定乞求丈夫幫忙，沒想到丈夫竟嬲爆，更說「叫情夫當面來給我磕頭」，女子不知如何是好。

綜合內地媒體報道，女子劉茵與丈夫結婚多年，雖然婚後育有一名兒子，但二人的感情不深，她決定在兒子8歲的時候離家出走。後來，她遇見一名男子朱成全，二人相戀，並到海南工作時誕下兒子波波。

沒有登記戶口不能享用福利

然而，波波卻突然患上急性淋巴細胞白血病（血癌），緊急住院治療，若波波有醫保只需自費約1萬元人民幣，否則整個治療費用共需15萬人民幣（18.2萬港元）。由於波波屬於劉茵出軌生子，一直沒有登記戶口，波波以黑戶的狀態存在，不能享受政策的福利。

為了減輕醫療費用負擔，二人想盡辦法為波波登記戶口，但因劉茵與丈夫尚未離婚，無法將波波登記到自己名下。雖然劉茵今年曾多次想丈夫提出離婚，惟丈夫表示其兒子由他撫養，要求她支付10萬人民幣的撫養費。生活拮据的劉茵拿不出撫養費便將離婚一事擱置。

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走投無路向丈夫求助

劉茵曾想將波波的戶口登記在父親的名下，惟父親卻開出條件，要求波波跟隨他姓劉，否則名不正言不順。但是，父親的要求令朱成全無法接受，導致波波登記戶口的事不了了之。走投無路之下，劉茵只好硬著頭皮再向丈夫求助，沒想到丈夫卻表示，

讓我幫忙可以，但你要讓你情夫來上海，當面給我磕3個響頭。

最後，經過多方的查詢之後，證實只要證明波波是朱成全的兒子，並可以將波波登記在他的名下。朱成全立刻到醫院做親子鑑定，幾天後證實波波是他的兒子，登記戶口的事情便解決。

最後名正言順生活

劉茵透過記者聯繫丈夫，劉茵丈夫表示早就對名存實亡的婚姻生活厭倦透頂，因為和劉茵沒有離婚，他也無法開啟新的生活，他便在電話中同意與劉茵離婚，而且不打算在撫養費上繼續鬥氣。自此，劉茵終於能以一家三口的名義和朱成全名正言順生活。

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責任編輯：王明芳