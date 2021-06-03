  • 32°C
香港時間 : 2021603日 (週四) 16:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出軌下場】5歲私生子突患血癌無錢醫　出軌人妻乞求丈夫被鬧：叫情夫當面來磕頭

親子 15:23 2021/06/03

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

女子出軌誕私生子突患血癌無錢醫，乞求丈夫被鬧：「叫情夫當面來磕頭。」

幸福婚姻需要夫妻二人共同維繫，內地一名女子多年拋夫棄子，與情夫誕下私生子。不過，私生子在5歲時發現罹患急性淋巴細胞白血病，因女子一直沒有為私生子登記戶口，導致他無法享有當地的醫療福利。女子無法負擔高昂的手術費，便決定乞求丈夫幫忙，沒想到丈夫竟嬲爆，更說「叫情夫當面來給我磕頭」，女子不知如何是好。

綜合內地媒體報道，女子劉茵與丈夫結婚多年，雖然婚後育有一名兒子，但二人的感情不深，她決定在兒子8歲的時候離家出走。後來，她遇見一名男子朱成全，二人相戀，並到海南工作時誕下兒子波波。

沒有登記戶口不能享用福利

然而，波波卻突然患上急性淋巴細胞白血病（血癌），緊急住院治療，若波波有醫保只需自費約1萬元人民幣，否則整個治療費用共需15萬人民幣（18.2萬港元）。由於波波屬於劉茵出軌生子，一直沒有登記戶口，波波以黑戶的狀態存在，不能享受政策的福利。

為了減輕醫療費用負擔，二人想盡辦法為波波登記戶口，但因劉茵與丈夫尚未離婚，無法將波波登記到自己名下。雖然劉茵今年曾多次想丈夫提出離婚，惟丈夫表示其兒子由他撫養，要求她支付10萬人民幣的撫養費。生活拮据的劉茵拿不出撫養費便將離婚一事擱置。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

走投無路向丈夫求助

劉茵曾想將波波的戶口登記在父親的名下，惟父親卻開出條件，要求波波跟隨他姓劉，否則名不正言不順。但是，父親的要求令朱成全無法接受，導致波波登記戶口的事不了了之。走投無路之下，劉茵只好硬著頭皮再向丈夫求助，沒想到丈夫卻表示，

讓我幫忙可以，但你要讓你情夫來上海，當面給我磕3個響頭。

最後，經過多方的查詢之後，證實只要證明波波是朱成全的兒子，並可以將波波登記在他的名下。朱成全立刻到醫院做親子鑑定，幾天後證實波波是他的兒子，登記戶口的事情便解決。

最後名正言順生活

劉茵透過記者聯繫丈夫，劉茵丈夫表示早就對名存實亡的婚姻生活厭倦透頂，因為和劉茵沒有離婚，他也無法開啟新的生活，他便在電話中同意與劉茵離婚，而且不打算在撫養費上繼續鬥氣。自此，劉茵終於能以一家三口的名義和朱成全名正言順生活。

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳 

相關文章

【丈夫出軌】老公趁妻兒滯日帶小三回家纏綿　港媽賀「通姦一週年快樂」力數6宗罪
14:00 2021/05/21
【丈夫出軌】老公趁妻兒滯日帶小三回家纏綿　港媽賀「通姦一週年快樂」力數6宗罪
【報復出軌】愛妻偷食已婚男丈夫嬲爆要求換妻　強迫情夫妻子肉償一雪綠帽恥辱
12:29 2021/05/24
【報復出軌】愛妻偷食已婚男丈夫嬲爆要求換妻　強迫情夫妻子肉償一雪綠帽恥辱
【出軌下場】渡邊杏離婚復出拍劇養家　東出昌大只願每月付$2133養子女
11:45 2021/05/27
【出軌下場】渡邊杏離婚復出拍劇養家　東出昌大只願每月付$2133養子女

你可能感興趣

【丈夫出軌】老公趁妻兒滯日帶小三回家纏綿　港媽賀「通姦一週年快樂」力數6宗罪
14:00 2021/05/21
【丈夫出軌】老公趁妻兒滯日帶小三回家纏綿　港媽賀「通姦一週年快樂」力數6宗罪
【報復出軌】愛妻偷食已婚男丈夫嬲爆要求換妻　強迫情夫妻子肉償一雪綠帽恥辱
12:29 2021/05/24
【報復出軌】愛妻偷食已婚男丈夫嬲爆要求換妻　強迫情夫妻子肉償一雪綠帽恥辱
【出軌下場】渡邊杏離婚復出拍劇養家　東出昌大只願每月付$2133養子女
11:45 2021/05/27
【出軌下場】渡邊杏離婚復出拍劇養家　東出昌大只願每月付$2133養子女
家庭關係 出軌 離婚 結婚 手術 治療 血癌

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶