【減肥大作戰】為拍《Marvel隊長2》積極健身　Brie Larson靠原始人飲食法塑fit爆身形

▲ 為拍《Marvel隊長2》積極健身，Brie Larson靠原始人飲食法塑fit爆身形。

奧斯卡影后貝兒娜森（Brie Larson）出演超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）後，事業再創高峰。近日她積極為即將開拍的續集《The Marvels》進行體能訓練，日前她在社交媒體上分享單手做引體上升的影片，可見她身材fit爆，輕易就完成高難度動作。

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5呎7吋高、128磅左右的貝兒娜森本來患有哮喘，一向演青春片、愛情小品居多，走的戲路都不需要在體形上有大變化，但落實演出《Marvel隊長》後，她隨即展開長達9個月的地獄式訓練來提升體能，令自己有更佳的身形線條。

當時她請來曾指導畢列谷巴、麥迪文的星級教練Jason Walsh協助，每星期有5日花2至4小時在健身室，做帶氧運動及大量負重訓練增肌肉。

本來文弱的她，經過健身後體力驚人，她在硬舉（deadlift）方面的個人紀錄是215磅，臀舉更試過最高400磅，甚至可單人推動重達5000磅的吉普車。

她也接受了大量武術特訓，包括了拳擊、柔道、摔角、巴西柔術兼且做攀石訓練等，務求能親身應付戲中大量的動作場面。

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運動以外，貝兒娜森亦在飲食方面下足功夫，早在拍攝奧斯卡影后得獎作《抖室》（The Room）前，她便從食物下手來增肌減脂，例如多吃雞肉、杏仁醬、蔬菜等，攝取蛋白質及健康的脂肪。

在準備拍攝《Marvel隊長》及《復仇者聯盟4：終局之戰》時，她曾採取「原始人飲食法」（Paleo Diet），主張攝取高蛋白質、低碳水化合物，著重進食天然的食物，謝絕乳製品、米飯、糖、豆類等等，其後，貝兒娜森更追求一個「Clean Meal」，吃得更清淡、乾淨，避免攝取加工食品。以下是她的餐單：

早餐：雞蛋、Smoothie、燕麥片 午餐：烤雞、蔬菜 晚餐：魚、番薯、蔬菜沙律

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責任編輯：羅嘉欣