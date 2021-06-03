【疫苗接種】怕疫苗有可致命副作用　中大調查指僅25%人願未來半年接種疫苗

▲ 中大醫學院一項調查指僅25%人願未來半年接種新冠疫苗。（李嘉慧攝）

本港新冠疫苗接種計劃已推出3個月，惟接種率仍處於低水平。中大醫學院一項調查發現，僅4分之一人願未來半年接種疫苗，當中近6成年輕人表示不會打針。團隊認為不願打針的原因是市民得知接種疫苗後死亡及出現嚴重副作用的病例、對港府建議缺乏信心等，建議港府應多管齊下為市民提供誘因，又關注本港的總接種率不足3成，未能達至群體免疫。

中大醫學院於今年4月23日至5月8日，以電話訪問約1200名18歲或以上香港居民，發現有64%受訪者同意「接種疫苗為現階段抗疫最有效的方法」，惟未接種疫苗的受訪者中，僅4分之一人有意於未來半年內接種疫苗，當中約6成18至39歲的組群表示不會接種新冠疫苗。

研究顯示，受訪者仍未接種疫苗的原因包括認為疫苗有可致命副作用、對政府的建議缺乏信心、對疫苗生產地缺乏信心，以及想等待更好的疫苗等。中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，部分市民因對港府以往的政策缺乏信心，繼而影響接種疫苗意慾，又指市民渴求得到資訊，惟港府對市民發布的資訊混亂，或令市民覺得接種疫苗後會因而致命，或疫苗有嚴重副作用等。

對於政府將不再公布與疫苗沒有潛在關聯的死亡個案，他認為做法合適，惟強調要保持一定透明度，如由醫生解釋有關資訊等，

即使稍後調查後發現病例跟接種疫苗沒有關連，結果都會留在市民心中，很怕接種疫苗後死亡，所以在這個時候改變公布策略都是適合的，但覺得不能蓋過透明度，政府資訊需在透明度有全面性的。

陳認為，如市民因對疫苗的誤解而拒絕打針是十分可惜，指市民如想等待更好的疫苗是不切實際，因新一代疫苗生產後港府會否引入疫苗仍是未知之數。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃麗儀則認為，市民拒絕接種疫苗，是因為本港傳媒較少報導疫苗的成效，令市民吸收不平衡的資訊，繼而對接種新冠疫苗有所卻步。

另外，調查發現，市民大多認為醫生對促使接種疫苗的影響力較親友及政府為高，中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生呼籲醫生組織更廣泛地參與相關工作，例如到社區中心或院舍親自解釋疫苗的謬誤，清除疫苗猶豫的障礙，提供疫苗功效、不良反應等全面資訊。

此外，調查中問及多種接種誘因包括放寬強制隔離及社交距離措施、提供旅遊便利或疫苗假期等，惟每項的評分在10分滿分時均不足5分，另有逾7成人不贊成港府以現金鼓勵市民接種疫苗。團隊認為單一的誘因沒有顯著影響力，認為港府應多管齊下，推行多重誘因，又相信近日商界推出多項鼓勵市民打針的措施可令接種率提升，惟仍關注本港的總接種率不足3成，或未能達至群體免疫。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩