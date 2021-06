▲ D2 Place X French May「Colour The World」藝術展覽 跨界別創作呈現法式美學。(大會提供)

D2 Plcae 與法國五月藝術節French May Arts Festival,聯手舉行藝術展覽「Colour The World」,慶祝藝術創作。兩位現居香港的街頭藝術家,Caroline Tronel 和 Rainbo,分別來自法國、加拿大,二人首次同台合作,結合他們對未來法國的想像和在香港社區的塗鴉體驗,創作出10米長的巨型油畫「SMELL OF STARS」。

展覽也邀請到本地針織品牌hoopla,以針線交織出THE FRENCH GIRL的標誌性心型圖案,作品把堅硬的塗鴉設計重現於柔軟的針織品上,向大眾推廣本地針織設計。而RAINBO於展覽中更同時展示八個中型雕塑,每個雕塑均是出自她創作的短篇故事,反映出她的童年回憶及小時候的「異想世界」。

展覽詳情

日期:2021年6月7日至27日

時間:中午12時至晚上8時

地址:D2 Place二期地下The Garage

長沙灣長順街15號利來中心

記者:曾嘉善