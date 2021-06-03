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【兩文三語】國家教育部報告倡港將普通話融入考評體系　明確簡體字法律地位

社會 13:00 2021/06/03

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本港中小學設有普通話科，所有學生均須修讀。（經濟日報資料圖片）

國家教育部昨日（３日）發表《粤港澳大灣區語言生活狀況報告》，提出香港在法律上，明確普通話與簡體字的地位，並將普通話教育適度融入香港考評體系。教育局回覆指，本港中小學已設普通話科，局方亦正加強學生內地交流等計劃。

報告分析香港「兩文三語」的現狀，尤其對教育領域存在的問題，指出香港宜將普通話教育作為政策適度融入考評體系，令小學、初中、高中的普通話教育能夠連貫銜接，增強教與學的動力，又提出粵港合作推進普通話教學等建議。

報告顧問、廣州大學客座教授郭熙在國家教育部召開的新聞發布會上表示，粵港澳大灣區要建成國際一流灣區和世界級城市群，國際語言環境建設和多語種人才儲備必不可少，認為粵港澳三地應加強語言人才培養協同規劃，當中香港要發揮英語輻射英語系國家作用，澳門發揮葡語輻射葡語系國家作用，強化英語和葡語人才培養基地作用，廣州、深圳等面向「一帶一路」沿線國家加強相關多語種外語人才的培養和儲備。

報告又指出，粵港澳三地要進一步做好語言政策規劃，加強語言與國家認同，挖掘語言資源紅利，做好語言能力和語言服務建設，以更好地服務粵港澳大灣區建設和一國兩制事業發展。

教育局回覆查詢時表示，香港中小學設有普通話科，所有學生均須修讀，課堂以外，學校也重視語言環境的營造，開展各種各樣的課外活動；而香港的語文教育政策，是要培養學生擁有「兩文三語」的能力，以提高香港在國際上的競爭力，同時加強香港與內地的交流和連繫，促進持續發展。

教育局又指，粵港澳大灣區的發展對香港的未來十分重要，港人在大灣區升學、就業或生活均需要與內地銜接，包括作為溝通工具的語言和文字，都要有充分的掌握。局方亦正加強「學生內地交流計劃」、「姊妹學校計劃」及相關活動，例如「粵港姊妹學校經典美文誦讀比賽」，促進學生學習的興趣和成效。

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記者：黃悅晴

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