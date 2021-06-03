【逆境自強】老師無故被裁未能教書至退休　抑鬱兼濕疹靠藝術畫出正能量

▲ 老師無故被裁，靠畫畫從低谷翻身。

一把年紀，有沒有幻想過退休那一天的情形？同事送花牌祝賀你榮休？又或者送一眾同事的微型版公仔給你，讓你縱使退休，也沒有忘記他們的面孔？本身是室內設計師、又在學校任教了21年的何秀娟（Teresa），也曾幻想過在自己工作崗位上榮休，但無奈天意弄人，不單只在沒有預警下被解僱，更惹上官非。在經年的打官司過程中，還賠了健康，患上創傷後遺症及抑鬱症。

爸爸今年3月過身，讓我反思了許多。自己已經64歲了，覺得要愛錫自己多一點，好好生活下去。

▲ Teresa的父親今年3月過身，人生無常，令她反思要好好生活，愛錫自己。（圖片：被訪者提供）

今天裁員、失業成為疫情下的常態，但2009年，雖然正值金融海嘯之際，但Teresa也沒有想過自己在52歲，就成為失業大軍的一員。「我不知是否因為我成為工會的會長，引致任職的機構不滿，他們便以『你無犯錯，只是和我們意見不合，難以合作』的理由解僱我。」

Teresa還記得當天在學校的門口，院長及人事部主任將解僱信遞給她。由於她因為小兒麻痺症，腳無力跌倒，結果當場暈了一段時間。「後來我call警察來驗工傷，因為我手部流血，但就在我暈倒時，他們找了律師，砌詞說我普通襲擊，掟紙掟書，我這才發覺我由原告變成了被告。」結果由1個官司變成4個官司，Teresa花了許多金錢請律師，好像燒銀紙一樣，結果醫生判她患有創傷後遺症及抑鬱症。

▲ Teresa患有小兒麻痺症，腳較幼，而且近年雙腳變得無力，容易跌倒，要使用拐杖。（攝影：黃建輝）

這經年的官司一直延續至2016年都沒有出現Teresa預期的結果，案件最後就擱置了。拖拖拉拉七、八年不是一段短日子，Teresa這樣鍥而不捨，原因在於：

我一直以為我有同事愛戴，成為工會會長，以為好好教書到60歲，就可以像其他同事一樣榮休。但沒料到，無做錯事，結果好像犯了罪咁離開，這一點覺得很難接受。

不要看Teresa外表斯文，她非常著緊公義，並且相信只要堅持，一定會得到公義，但無奈事與願違。

▲ Teresa說她教書時，就好像變了另一個人，很有活力，完全不像有任何毛病。（圖片：被訪者提供）

官司纏身添精神壓力

因為Teresa重視個人形象，這樣不情不願下被辭退，結果導致她有抑鬱及創傷後遺症，再加上經常要出庭，數個官司纏身，更令她曾陷於崩潰。

我試過在街上大叫，因為上庭的壓力實在太大了，於是便躲在樓宇的凹位，爆喊完才走。

她又試過覺得地鐵的乘客很嘈吵，於是真的叫了出來：「你們可唔可以靜啲啊！」嚇到周圍的乘客紛紛退到第二個車廂，剩下她一人獨坐在椅上。

因為承受不了出庭的壓力，Teresa曾入住沙田醫院精神科一個月，覺得好像坐牢般，完全沒有自由，於是她就積極每天畫畫寫書法。「我看過不同的主診醫生，他們都相信藝術治療的功效，有醫生還以我這個案例來觀摩藝術治療的效用。」

▲ 如果是精神科醫生，一看便知這是緊張性濕疹引起的症狀。一緊張，Teresa會不自覺地搣手，但究竟是甚麼原因引起緊張，她也說不出。（攝影：黃建輝）

藝術治療成忘憂水泡

藝術可以說帶Teresa進入另一個世界。

藝術治療的效用就是可以讓你專注到忘憂。畫畫不是發洩，而是表達感情。抑鬱又好、開心又好、驚又好，都可以透過畫表達出來。

她也不介意加入香港展能藝術會成為會員。這個會有百多名會員，各有不同的殘障如撞車重傷、視障、聾啞，而Teresa就有精神障礙及小兒麻痺症。「我不介意告訴別人我是殘障，因為這是事實；我也不會特別自卑，也不會抗拒別人標籤我。」

▲ Teresa喜歡畫貓貓狗狗，這是當中的數張作品。（攝影：黃建輝）

香港展能藝術會轄下的藝全人創作有限公司就好像經理人般，幫他們尋找工作機會，像他們的畫作可以成為月餅盒的封面，又或者印在絲巾上。「我試過有餐廳將我的陶瓷放在店內展覽，又或者將畫作用在記事簿月曆上。」

今天，Teresa的病情已穩定下來，她還積極學畫，同時間又學水彩、塑膠彩、國畫，希望學習更多的新技術。「最近身邊有朋友長輩突然中風，又或者腦退化，連女兒都不認得，真是人生無常。雖然去年覺得等機構高層改朝換代，或許仍然有翻案的機會，但現在已經不再想，因為覺得不值得再花精神在這些事上了。」但願她真的能將昔日的種種不快放下。

▲ Teresa也有與其他展能藝術家去不同的長者中心教老人家畫畫，她主要教版畫及塑膠彩。（圖片：被訪者提供）

記者：何小雲