【港區國安法】47人案鍾錦麟申保釋被拒　法官指沒足夠證據不再作危害國家安全行為

▲ 其中被告鍾錦麟早前向高等法院申請保釋被拒，法官杜麗冰今頒下書面判詞。（經濟日報資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案中已有11人准保釋外出候訊，其餘36人續還押候訊，其中被告鍾錦麟早前向高等法院申請保釋被拒，法官杜麗冰今（3日）頒下書面判詞指，沒有充足證據令法庭相信若鍾獲准保釋，將不再作出危害國家安全行為，故拒絕保釋申請。



申請人鍾錦麟今年3月31日向高等法院申請保釋被拒，法官今頒下書面判決原因指，代表律師指申請人雖然是民主動力副召集人，並曾就初選聯同兩名被告召開記者會，但申請人不是初選參選人，亦沒有被指控涉初選眾籌。至於民主動力已於今年2月解散，申請人亦已退出新民主同盟，獲保釋後只會專注照顧家庭。



律政司一方則指申請人於新民主同盟角色重要，他為銀行帳簽署人之一，並曾就初選呼籲財政上作支持，而有關眾籌款項最終流至民主動力的銀行帳戶，律政司質疑是為逃避警方調查的做，故認為申請人具強裂政治聯繫及影響力，並有足夠理據相信申請人會繼續作出危害國家安全行為。



法官表示考慮過所有陳詞後，認為若批准申請人保釋，並沒有足夠理由相信他不再作出危害國家安全行為，故拒絕申請。



案中獲保釋的被告維持11人，其餘36名被告續還押。控方早前於案件再提訊時申請將案件轉介高等法院處理，案件將於7月8日於西九龍裁判法院作提訊日。

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記者：林育慧