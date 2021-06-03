【寵物是家人】籌愛犬醫療費賣珍藏Pokémon卡　暖心男孩感動他人結局神反轉

▲ 美國一名8歲男孩為了籌愛犬醫療費，甘願賣掉珍藏Pokémon卡。

許多人視寵物如家人，如果家人生病怎會見死不救？美國一名8歲男孩家有一隻黑色小狗，狗狗生病了，他為了籌愛犬醫療費，不惜路邊擺檔賣掉珍藏的Pokémon《寵物小精靈》遊戲卡。他的善心舉動感到了不少人，結局更是神反轉，他同時醫到狗狗之外，更有大量Pokémon新卡。

▲ Bryson為了籌愛犬醫療費，在路邊擺檔賣Pokémon《寵物小精靈》遊戲卡。（Kimberly Woodruff facebook）

擺檔賣卡籌愛犬醫療費

據美國媒體WSLS報道，美國維珍尼亞州（Virginia ）一名8歲男童Bryson Kliemann的舉動感動了許多人，他家中飼養了一隻黑色幼犬Bruce，小狗日前患上一種嚴重的犬隻傳染病，消瘦了很多，治療費用將近700美元（約5430港元），為了拯救愛犬，Bryson想到將值錢的物品賣掉，是Pokémon《寵物小精靈》的他有不少珍藏遊戲卡，他決定路邊擺檔賣卡籌錢。

我知道很多人都喜歡Pokémon，所以決定出售這些卡。

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感動善心人捐助

Bryson媽媽表示兒子及一家都很擔心狗狗，兒子想到用紙皮寫上大大的「POKEMON 4（for）SALE」，在戶外草地放有桌子及椅子，紙皮放在旁，自己一人路邊擺檔兜售遊戲卡。媽媽表示︰

他在路邊試圖出售他在世界上最喜歡的東西，只是為了讓小狗更好。

▲ 黑色幼犬Bruce生病了。（Kimberly Woodruff facebook）

Bryson媽媽就在網上眾籌，將兒子在街頭賣卡的照片放到網路上，希望籌集800美元（約6200港元），結果很快已籌到足夠錢讓小狗在獸醫診所住3 天，多餘善款將用於愛犬日後打疫苗，以及支付社區內其他生病寵物的醫療費用。小狗現時接受治療後順利出院，跟小主人Bryson開心在一起。

廠商送上稀有卡

有關照片在網上廣傳，小男孩為愛犬付出感動很多善心人，當中包括引起美國華盛頓州Pokémon公司員工的注意，結局神反轉！他們決定送Bryson一份驚喜包裹，內有有很多Pokémon稀有卡。

Bryson為了救小狗而賣卡的故事，感動了我們，我們送上這些卡片當作你賣掉卡片的補償。

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Bryson沒有後悔賣珍藏去救狗狗，當他打開包裹禮物時很驚訝，沒想到獲得更珍貴的遊戲卡。而他最開心的是愛犬可以健康回家。

我很高興Bruce回家了，我以自己為傲。我跟兄弟姐妹現在常和Bruce一起玩。

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責任編輯：王明芳