【東京奧運】多國專家包括許樹昌籲強制東京奧運參加者接種疫苗　否則不應舉辦

▲ 菲律賓奧運選手接種新冠疫苗 。（新華社照片）

距離東京奧運開幕尚有50天，中大呼吸系統科講座教授許樹昌聯同多名專家，包括中大醫學院防治傳染病研究中心副主任李瑞山以及16名英美法等國際專家在《傳染病國際期刊》發表文章，認為日本政府應強制要求東京奧運的所有選手及工作人員要接種新冠疫苗，以達致全面免疫，否則不應舉辧奧運。

多名專家指出，現時全球主要的公共衞生問題，並不是只是日本控制疫情的情況，而是在奧運期間及之後，運動員及其他參加者在當地以及及全球傳播病毒具有潛在風險。文章指上山直人（Naoto Ueyama）日本醫生工會負責人已提醒，國際奧委會和日本政府低估來自200多個國家的15,000名奧運運動員以及約80,000名官員、記者和支持者的傳播風險，當多達10萬名來自全球各地的人士到日本，他們可能已經感染已知甚至是未知的變種新冠病毒，在奧運場館以外的地方傳播是無可避免，參加者亦可能在賽事結束後，將病毒帶回他們的國家或所屬地區。

舉例在今年1月底在開羅舉行的男子世界手球錦標賽，已顯示酒店是其中一個高風險區域，運動員共用房間，團隊成員因檢測呈陽性而被隔離，有一定傳播風險。同時指出距離開幕式還有七星期，認為日本必須將奧運會推行強制性防疫措施，所有運動員、參加者、工作人員、媒體須全面免疫接種，這是奧運會繼續進行的一個條件，將降低新冠肺炎傳播的風險。

至於強制接種引伸的公平問題，專家表示輝瑞和復必泰藥廠如果捐出疫苗，就可以解決問題，令原本無機會接種的運動員都可以打針；若要避免疫苗成效及公平的問題，就可以要求相關人士登機前和入境後，要接受核酸檢測，並要在之後的10日密切跟進他們的情況。

奧組委昨（2日）表示，參與東奧的8萬名義工中，目前有約1萬人辭退。奧組委秘書長武藤敏郎解釋稱擔心感染新型冠狀病毒無疑是一個理由」，他表示對賽事的運作沒有大影響。有關奧運參加者的防疫措施計劃本月會有最終版本，外界關注如何應對已接種新冠疫苗的選手及相關者，以及就變種病毒株的對策等。

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記者：伍瑋瑋