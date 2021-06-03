【奧運電競賽】國際奧委會首辦奧運虛擬賽車賽　本港電競選手將出戰總決賽

▲ 虛擬賽車運動員周天浩將成為首位香港代表，出戰第一屆奧運虛擬系列賽總決賽。（馮漢柱攝）

國際奧委會今年首辦奧運虛擬系列賽，包括虛擬賽車、單車、划艇、賽艇及棒球共5個項目。虛擬賽車運動員周天浩以亞洲區第二個出線資格，晉身6月23日舉行的總決賽，成為本港首位賽車運動員出戰奧運。

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周天活自小對賽車產生濃厚興趣，年輕時經常到遊戲機中心玩賽車遊戲，曾奪得著名賽車遊戲「頭文字D Stage 3」秋名「下山」及「上山」之晴天及雨天4個世界總合第一。然而在投身社會後，他因工作繁忙減少投放賽車遊戲的時間，直至2年半前始接觸電競賽車運動。

他表示，現時心情既興奮又緊張，未來一個月每天會與隊友研究戰術和訓練，加強心理和體能，又指今次比賽高手如雲包括現役方程式車手等，會盡力而戰爭取佳績。

香港汽車會會長李耀培表示，這是首次有賽車運動員以中國香港代表出戰奧運，對電競以至賽車運動來說是一個重要里程碑，加上新冠肺炎疫情下令不少實體賽車比賽取消，相信奧運虛擬賽的舉行，可讓電競賽車及賽車運動得到更大的發展空間。

虛擬賽車項目分為兩個階段進行，首階段於5月13至23日以線上計時賽形式舉行， 開放予居住在全球62個合資格國家及地區的運動員參與。為期11日的計時賽，香港區有接近600人參加，其中周天浩以 1分55秒347的成績，取得亞洲區第二名出線資格，與日本、泰國及馬來西亞的代表同晉身6月23日舉行的總決賽。

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記者：陳子謙