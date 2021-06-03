【濁水飄流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐

▲ 吳鎮宇在《濁水飄流》演露宿者。

香港這個國際都市，樓價、物價飈升，基層市民成為最終犧牲品。影帝吳鎮宇於《濁水漂流》為基層發聲，控訴政府對弱勢社群的不公義和不平等，將「人性」歸還給露宿者。不論是任何社會身份、階級背景，每人都擁有捍衞自己尊嚴的權利。

由吳鎮宇、謝君豪及李麗珍主演，新晉導演李駿碩執導的《濁水漂流》，相繼入圍多個國際影展，該片改編自真實事件，以2012年通州街清場案件為藍本，講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者被社會忽視及邊緣化，他們因城市再發展而遭到掃蕩清場，一夜之間家當盡失。

吳鎮宇飾演的「輝哥」及其他露宿者在社工協助下，在小額錢債審裁處提告，要求政府道歉及賠償。訴訟期間，有人選擇收錢息事寧人，但輝哥卻堅持抗爭到底，捍衞自己應有的尊嚴與公義，缺一不可。

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路見不平的憤怒

吳鎮宇首次挑戰露宿者角色火爆演出，他早前接受TOPick訪問時，與戲裏一樣不吐不快，滿腔無奈和唏噓。他指自己近年多數拍商業電影，然而，今次是一部社會良心電影。

他接拍這部戲的原因，是想透過勵志片為社會大眾打氣。他每年都會特別選擇與新導演合作，旨在培育本地電影業人才，給予空間讓他們盡情揮灑創意。鎮宇更大讚導演李駿碩真性情、不會裝模作樣，亦很開心有人願意將露宿者題材呈現大銀幕。

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▲ 吳鎮宇為演露宿者減肥。（mm2 Studios Hong Kong相片）

《濁水漂流》極具本土情懷，該片所帶出的信息看似老生常談，卻正正反映出一種真實及當下的香港社會現象，從而期望港人更關注香港的前景。「一眾露宿者是社會最基本的勞動力，他們並不是偷渡客，而是建設完香港卻被遺棄的一群，最後竟要淪落在香港街頭，這是非常殘酷的事情。」

深水埗已走味變調

香港貧富懸殊愈來愈嚴重，今時今日，基層集中地深水埗區與名校豪宅區雖是一街之隔，卻是天壤之別，彷彿在諷刺這班流落街頭的無家者。「以前深水埗是一個溫暖的地方，不會被人歧視。但現在，南昌街的樓價都賣30,000元一呎，只需走多十步就是露宿者，以及一些毒癮者聚集的地方，好似兩個世界，感覺政府無法管得住地產商。」

至於公園設施和球場提早關閉，他感到不解：「為了不讓人能在此睡覺，連公園都要鎖閘，趕盡殺絕，一有問題就推卸在露宿者身上。不要以為露宿者就是乞丐，有頭髮邊個想做癩痢，他們只是沒有一個有四面牆的家。他們也有尊嚴，不願接受別人歧視的眼光，亦不想接受綜援。」

《濁水漂流》電影正式預告曝 吳鎮宇演露宿者爭取公義【有片】

▲ 吳鎮宇在《濁水漂流》中飾演火爆街友「輝哥」，面對被社會邊緣化，他也堅持為自己爭取一絲尊嚴與公義。（mm2 Studios Hong Kong相片）

政府做錯事就要道歉

電影中，其中一場戲講述露宿者在無預警下遭食環署清場，一夜之間家當盡失，他坦言當下的怒火由心而發。「戲中我不是一個好人，做錯事便要坐監，承受應有的責任，但為甚麼政府做錯事就不道歉，而是用錢去打發一班露宿者。你以為那條街道是屬於你的嗎？那是露宿者的一切。」

為了完美呈現角色，鎮宇不化粧、曾一度試圖不洗頭，「第四天已經無法忍受，很佩服有些演員為戲劇而長時間不洗頭不洗澡。」鎮宇更積極減肥，稱略嫌未夠瘦，又自爆在片場大發脾氣。「我有減肥但就是瘦不下來，有一日拍攝期間我真的發火，因為本來我有件寬鬆的衣服，但工作人員反而給我更窄的上衣，肚腩都凸出來，我已經夠肥了！他們嚇到不敢作聲，平時嘻嘻哈哈，但一開拍我就不會開玩笑，立刻進入作戰狀態。」

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▲ 最令吳鎮宇印象深刻的一場戲，他與李麗珍在小輪上望着佈滿高樓大廈的香港，道出生活在香港所感受到的壓迫

投入角色即興爆粗

戲中有不少貼地金句，道出港人的心聲，鎮宇最喜歡的一場戲則是與李麗珍在小輪上，感慨地望着佈滿高樓大廈的香港，訴說着備受壓迫的無力。「棟棟都咁X高、咁X密」，李麗珍說道：「個個都想嚟香港」，吳鎮宇一臉不屑：「香港把X呀，嚟香港托X咩」。「有多少人曾滿懷希望、異鄉來港打工，覺得香港是個Dreamland（夢想家園），可是，作為一個見證香港變遷的人，感覺香港已不再是自己的家。」鎮宇感慨。

對於導演大爆戲中有不少粗口對白都是吳鎮宇即興發揮，盡訴流離失所的哀歌與憤怒。鎮宇表示：「粗口是深水埗的語言、文化，只是介乎粗口與助語詞之間，當投入角色後就很自然隨口而出，我也不可能突然講『之乎者也』吧。」

▲ 吳鎮宇為培育本地電影業人才，與新導演李駿碩合作，更大讚對方真性情。（mm2 Studios Hong Kong相片）

記者：曾嘉善

化粧：Kargo

相片提供：mm2 Studios Hong Kong

同場加映：郭富城訪問