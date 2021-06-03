【不婚媽媽】湯寶如兒子患專注力不足　讀傳統名校壓力大︰阿仔唔想再食藥

▲ 湯寶如透露兒子患有專注力不足，在傳統名校就讀感到吃力。

與賽車手男友拍拖多年的湯寶如（湯記），早前接受馬浚偉主持的港台節目《同理‧繼續傾》訪問播出，湯記談及與男友所生的13歲兒子陳俊滔，她指出兒子就讀傳統名校，但患有專注力不足曾食藥，以致他沒有胃口、記性差及呆滯，難以學習，最終決定停藥，慢慢鼓勵兒子。

自小受媽媽高壓教導

現年49歲的湯寶如分享自己的成長經歷，她表示媽媽是當醫生，對她管教嚴厲，希望她將來從事一份專業職業，但她的夢想要當教師，令她成長期感到好大壓力。媽媽又十分重視分數，有次湯記考98分都被媽媽鬧，「你冇溫書，唔記得寫句號？老師冇教你咩？你冇留心聽書。」

後來湯記中五畢業後，如願當上幼稚園教師，但受媽媽長期的高壓下，她出現反叛心態，隱暪媽媽秘密參加新秀歌唱比賽，怎料打入5強，「當時冇諗過唱歌會成為我嘅職業」，媽媽得悉後大為憤怒，湯記與媽媽商量過先試做兩年歌手，「唔得就返去教書」。

▲ 湯寶如的兒子現已13歲大。（IG圖片）

入行後，湯記因經常夜歸，被媽媽要求她搬出去住，賺到錢要自己照顧自己，令她當時感到很傷心。湯記做歌手後星途浮浮沉沉，不算成功但幸好有代表作，惟後來唱片公司寶麗金賣盤後，湯記決定暫別樂壇休息，並去進修犯罪心理學。

近幾年我再進修特殊教育課程，學習點去教專注力不足或者自閉症小朋友。

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兒子升小證患專注力不足

湯記再進修全為了兒子陳俊滔。她表示在兒子讀幼稚園準備升小一時，老師發現在講故事時，他會走去隔離班找同學玩，於是要求湯記帶兒子做檢查，後被診斷出患有專注力不足，求醫後需要食藥。男友得悉時感到不知所措，湯記馬上安慰他。

我說不必擔心，專注力不足不是大問題，很多小朋友都有。既然已成事實，我們要面對接受和處理。

▲ 湯寶如近日接受馬浚偉訪問談及其成長經歷及育兒心得。（香港電台圖片）

讀名校課程深功課多感吃力

兒子後來順利升讀傳統名校，因課程深、功課多，一直都讀得辛苦，令湯記覺得香港教育不太妥當。

兒子在名校讀書好辛苦，起碼11點才做完功課，且對他來說好深。兒子有少許專注力不足，他向我提出不想再食藥，因食完沒胃口令他偏瘦，也令他記性差，整個人好呆，幫不到他。

近年湯記決定幫兒子停藥，反而情況有改善，他思考快了，沒有影響日常生活，「長大了知道找到興趣，就會專注一點。」

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湯記更提及有次對兒子說了不該說的話，要警醒家長慎言，「我試過直接對兒子怒言︰『你有專注力不足』，之後好後悔，向兒子說對不起，並強調長大後就會康復，我要慢慢鼓勵及提醒他。」

與男友共識不結婚兼分房睡

湯寶如於2007年8月為男友誕下兒子，兩人共識不會結婚，她曾談及做「不婚媽媽」的原因，認為沒有婚姻束縛，更能當獨立自主的時代女性。兩人的生活模式都好獨立，湯記與男友分房睡多年，享受各自的生活方式，兒子則從1至9歲都跟爸爸睡，湯記認為是兒子維繫一家人。

在兒子眼中，父母與其他同學的父母沒大分別，兒子曾以為父母一起住就是已婚，經媽媽解釋沒有簽字後，兒子也淡然說沒所謂，強調一起住就等於結婚。

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責任編輯︰王明芳