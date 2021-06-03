【香口膠惹禍】19歲女日吃一包香口膠　抽搐昏迷3日離世揭：缺乏電解質致腦缺氧

▲ 19歲女子每天吃一包香口膠，被揭缺乏電解質致腦缺氧而死。

香口膠吃過量有機會影響健康。英國威爾斯一名19歲女子每天至少吃一包香口膠，有天她感到不適，突然抽搐，陷入昏迷，3日後離世。病理學專家指，死者缺乏電解質而引發腦缺氧，疑與進食過量香口膠有關。

綜合外媒報道，該名19歲女子Samantha Jenkins喜歡吃香口膠，幾乎每天吃一包，有時吃兩包。2011年6月3日，她外出回家後感到不適，出現腹瀉症狀。她多次表示不舒服，母親Maria Morgan以為是天氣太熱導致脫水，著女兒喝些水，不料她倒在地上，並問「這就是要死的感覺嗎？」送院時她開始抽搐，被指體內鹽分過低。惟她陷入昏迷，沒再醒來，三日後離世，原因不明。

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事後母親向驗屍官提及，女兒經常買香口膠，每天也吃，在她睡房發現大量香口膠包裝紙，以及空的香口膠盒。驗屍官發現，死者體內有4至5個綠色腫塊，證實是香口膠，不排除死因與香口膠有關。病理學專家指出，死者體內鈣、鎂、鈉和鉀含量嚴重不足，死因是缺乏電解質而引發腦缺氧。專家指，死者可能因進食過量香口膠，消耗電解質。

母親表示，多年來對女兒死因感到疑惑，難以相信女兒是因為進食香口膠而死，認為太荒謬。至今女兒逝世10年，近日她接受媒體訪問時道出經歷，希望警惕世人，避免悲劇再現。

生物科技公司「水中銀」首席執行官杜偉樑早前接受TOPick訪問時表示，部份香口膠含有被歐盟評為雌激素干擾素的BHA和BHT，這兩種抗氧化劑或防腐劑不易被肝臟分解，會累積儲存體內，緩慢地損害人體的健康細胞，令器官組織退化，並可能患上多種與生活飲食相關的疾病。他提醒大家檢查家中產品成分是否包含這些「防腐劑」(E320和E321)，建議避免購買。

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責任編輯：羅嘉欣