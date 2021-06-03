【涉藏炸藥】兩男生涉帶炸藥回校　首被告稱擬交老師控方質疑說謊

▲ 首被告黎文光案件今繼續於區域法院自辯。（經濟日報資料圖片）

中六男生於2019年將高性能炸藥TATP帶回校，並交予同學及向老師指「幾好玩嘅」，校方最終報警處理。兩男生否認管有爆炸品等共3罪，首被告黎文光案件今（3日）繼續於區域法院自辯。控方盤問時質疑首被告稱TATP是由1名陌生黑衣人在街上給他的說法是不可能發生，又指他供稱原本打算將一包TATP交給老師是說謊，黎均表示不同意。

首被告黎文光（19歲）接受控方盤問，控方直指黎稱涉案TATP是1名黑衣人在旺角警署附近的街上交給他，是一個謊話，黎表示不同意。

控方質問黎是否認為法例容許中學生做TATP的實驗，並稱他已犯法，控方又指不可以隨便管有TATP。黎同意不可隨便管有，自己只想做實驗，指實驗過數次，覺得安全便交給次被告。

另外，黎曾指想將帶回校的其中一包TATP交給老師，控方質疑其說法，指他未曾向老師請教，他不同意；案件下午續審，次被告將自辯。

本案兩名被告為19歲黎文光及18歲趙旭，黎被控管有爆炸品及無牌管有彈藥共兩罪，控罪指他於2019年11月27日在馬鞍山學校內明知而管有一個錫紙包載有 4 粒豌豆大小的三過氧化三丙酮（TATP）粉末，和管有1枚未用過的空包彈，及與趙一同管有約 1/8 粒碗豆大小的 TATP 粉末。

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記者：陳卓欣