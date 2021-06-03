  • 33°C
香港時間 : 2021603日 (週四) 14:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【調教你MIRROR】MIRROR入梅窩宿營12日　梁祖堯期待令12子重拾初心

娛樂 13:35 2021/06/03

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《調教你MIRROR》

ViuTV新節目《調教你MIRROR》將於下周一（5月7日）起播出，人氣男團MIRROR出道兩年半，團隊成績十分亮麗，但作為獨立個體，每個成員又有否真正面對自己，找到定位？

MIRROR經理人花姐（黃慧君）一直勞心勞力栽培12子，可是花姐坦白指，MIRROR每位成員均是素人出身，他們不知原來娛樂圈有很多引誘及挫敗，入行後常有迷惘的時候，所以花姐希望梁祖堯出手教導他們。

【調教你MIRROR】梁祖堯期待Jeremy單飛作　阿祖讚李駿傑：對兄弟無微不至

梁祖堯與花姐。

MIRROR入梅窩宿營

梁祖堯於《調教你男友》成功「教」出「理想男友」，今次受花姐所托的阿祖，明白到作為藝人：「除了應付經理人，又要應付Fans的期望，好多時會變了公仔」。

他期望透過今次可令MIRROR成為有血有肉嘅人，重燃起初入行的一團火。故此，MIRROR一行12人，在沒有經理人、助手及化妝師等人的協助下入梅窩宿營12日。

MIRROR 12位成員將接受梁祖堯的「調教」，期間斷絕經理人保護及杜絕偶像包袱。成員間激罕地深情剖白，兄弟間互相借鏡學習，務求令12位成員進化成更團結的「Better MIRROR」。

MIRROR入梅窩宿營。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【調教你MIRROR】梁祖堯期待Jeremy單飛作　阿祖讚李駿傑：對兄弟無微不至
16:28 2021/05/30
【調教你MIRROR】梁祖堯期待Jeremy單飛作　阿祖讚李駿傑：對兄弟無微不至
【調教你MIRROR】MIRROR感走紅後迷失　AK哽咽直言不及以前開心【有片】
18:02 2021/06/02
【調教你MIRROR】MIRROR感走紅後迷失　AK哽咽直言不及以前開心【有片】
【調教你MIRROR】李駿傑父母離異致寡言內向　Jeremy憑努力擺脫命運枷鎖
12:22 2021/06/02
【調教你MIRROR】李駿傑父母離異致寡言內向　Jeremy憑努力擺脫命運枷鎖

你可能感興趣

【調教你MIRROR】梁祖堯期待Jeremy單飛作　阿祖讚李駿傑：對兄弟無微不至
16:28 2021/05/30
【調教你MIRROR】梁祖堯期待Jeremy單飛作　阿祖讚李駿傑：對兄弟無微不至
【調教你MIRROR】MIRROR感走紅後迷失　AK哽咽直言不及以前開心【有片】
18:02 2021/06/02
【調教你MIRROR】MIRROR感走紅後迷失　AK哽咽直言不及以前開心【有片】
【調教你MIRROR】李駿傑父母離異致寡言內向　Jeremy憑努力擺脫命運枷鎖
12:22 2021/06/02
【調教你MIRROR】李駿傑父母離異致寡言內向　Jeremy憑努力擺脫命運枷鎖
組合 Mirror 黃慧君 梁祖堯 ViuTV 綜藝節目

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶