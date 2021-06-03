【調教你MIRROR】MIRROR入梅窩宿營12日　梁祖堯期待令12子重拾初心

▲ 《調教你MIRROR》

ViuTV新節目《調教你MIRROR》將於下周一（5月7日）起播出，人氣男團MIRROR出道兩年半，團隊成績十分亮麗，但作為獨立個體，每個成員又有否真正面對自己，找到定位？

MIRROR經理人花姐（黃慧君）一直勞心勞力栽培12子，可是花姐坦白指，MIRROR每位成員均是素人出身，他們不知原來娛樂圈有很多引誘及挫敗，入行後常有迷惘的時候，所以花姐希望梁祖堯出手教導他們。

【調教你MIRROR】梁祖堯期待Jeremy單飛作 阿祖讚李駿傑：對兄弟無微不至

▲ 梁祖堯與花姐。

MIRROR入梅窩宿營

梁祖堯於《調教你男友》成功「教」出「理想男友」，今次受花姐所托的阿祖，明白到作為藝人：「除了應付經理人，又要應付Fans的期望，好多時會變了公仔」。

他期望透過今次可令MIRROR成為有血有肉嘅人，重燃起初入行的一團火。故此，MIRROR一行12人，在沒有經理人、助手及化妝師等人的協助下入梅窩宿營12日。

MIRROR 12位成員將接受梁祖堯的「調教」，期間斷絕經理人保護及杜絕偶像包袱。成員間激罕地深情剖白，兄弟間互相借鏡學習，務求令12位成員進化成更團結的「Better MIRROR」。

▲ MIRROR入梅窩宿營。