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【檢疫酒店】暑假部分酒店房間爆滿　姚思榮：早前落選名單者有意再加入【內附預約情況】

社會 13:48 2021/06/03

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旅遊界立法會議員姚思榮。(資料圖片)

暑期將至，部分檢疫酒店暑假的房間供應緊張，部分酒店未來兩個月房間供應已斷斷續續地滿額，有酒店更於暑假期間客房全數爆滿。旅遊界立法會議員姚思榮表示，主因是回港海外留學生增加，亦有人因台灣疫情惡化而返港，令檢疫酒店需求擴大，總體入住率接近9成。

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截止正午12時，中西區香港JEN酒店和華麗都會酒店的網上預約系統顯示，前者自6月11日起已沒有連續7天或以上入住期的房間供應，後者7月和8月已滿額，紅茶酒店紅磡機利士南路更所有日子已爆滿，直至2023年12月。

姚思榮指出，首兩輪檢疫酒店提供超過1萬間房，但部分酒店入住率少於5成，當中市場對高星級酒店的需求最低，故當局在推出第3輪檢疫酒店名單時，削減了房間的數目，惟近日大量留學生等人士返港，致入住率提高，對高星級酒店的需求亦增加檢疫酒店。

他認為，現時檢疫酒店啟用備用房間，可以應市房間數目增加至約1萬間，短暫紓援供應緊張的狀況，而早前報名參與檢疫酒店計劃的落選酒店指，仍有意轉為檢疫酒店，亦可為市場提供更多供應。

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記者：陳麗娜

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