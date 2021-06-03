【防曬致癌】美國檢測294款防曬及曬後護理用品　14款驗出致癌物「苯」超標或致血癌【附完整名單】

▲ 美國檢測294款防曬及曬後護理用品，多款驗出致癌物「苯」超標或致血癌。

美國檢測機構Valisure日前檢測市面294款防曬及曬後護理產品，發現約27%樣本都驗出含致癌物「苯」，其中更有14款樣本苯濃度超出美國食品及藥物管理局（FDA）標準的2ppm。Valisure就此呼籲FDA回收這些產品的受污染批次。

Valisure測試69個不同品牌、294款防曬及曬後護理產品，發現有78款樣本含有致癌物苯。當中包括不少知名品牌如Neutrogena、CVS、Banana Boat等。當中，有14款樣本被驗苯濃度介乎2.78ppm至6.26ppm，超出FDA 2ppm的標準。

據美國疾控中心（CDC），苯屬於致癌物，通過皮膚吸收後，或會增加患上血癌及其他血液疾病風險。

Valisure報告指出，14款苯超標的樣本中，主要涉及4個品牌，包括Neutrogena、Sun Bum、CVS Health及Fruit of the Earth。不過並非所有上述品牌的產品都含有苯，建議民眾查看名單。

14款苯含量超標的樣本：

14款超標樣本中，大部份屬於防曬噴霧，以Neutrogena產品佔最多。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

另外64款驗出含苯的產品

苯含量介乎0.1ppm至2ppm的防曬及護理產品中，涉及品牌包括：Neutrogena、Banana Boat 、EltaMD、Raw Elements等。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

驗出含苯，且含量少於0.1ppm：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Valisure創辦人及首席執行官David Light相信，部份樣本驗出含苯是製造過程發生污染而影響特定批次。雖然未知污染來源，而且通過測試的產品更多，但亦希望消費者及製造商認真看待結果。他並向消費者強調，不應避免使用防曬霜，而是應該選擇較安全的產品使用。

涉事品牌公司回應

Neutrogena母公司強生公司回應檢測結果指，苯並非個人護理產品中的成份。

Banana Boat製造商重申，品牌的防曬產品經過嚴格測試，以確保安全和質量，並符合所有FDA規定。

CVS回應指所有產品是「安全」，並正審視及評估Valisure的檢測結果。

Sun Bum則表示，為了進一步確保產品質量，將與供應商合作，了解如何檢測到微量元素。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜