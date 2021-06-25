【活得健康啲】雪耳養陰潤肺捱夜人士必備　湯水達人教揀靚雪耳及清洗貼士

▲ 今集《活得健康啲》有湯水達人黎淑慧（Natalie）教大家揀靚雪耳，由浸泡到存放都有一套學問。

雪耳養陰潤肺、生津清燥，尤其適經常捱夜兼皮膚乾燥的OL食用。今集《活得健康啲》有湯水達人黎淑慧（Natalie）繼續教大家揀靚雪耳，由浸泡到存放都有一套學問。

▲ 主持Ricca（左）、湯水達人黎淑慧Natalie（右）。（湯炳強攝）

Natalie介紹了幾款不同種類雪耳，視乎追求的口感、價格，可以有不同選擇。首先是口感腍滑的大雪耳，煲出來會有腍身、起膠的感覺；第二類是古田耳，咬下去會發出「嗦嗦聲」，爽身一點；最後一款是最優質的漳州雪耳，價格亦最貴，外型細小，但浸發後可以很大，因此使用時可分為一半。

如果揀最高級的漳州雪耳，Natalie就提醒要特別留意漳州雪耳有時會比較多雜質，清洗工序較繁瑣，怕麻煩的人士可選擇古田耳。而一般人選購雪耳時，最擔心是可能被硫磺漂過，但其實聞雪耳是可以分辨出硫磺酸味。

▲ 3款雪耳依次包括：大雪耳（左）、古田耳（中）、漳州雪耳（右）。（曾嘉文攝）

雪耳應該如何處理？最簡單是用清水浸約3至4小時，浸泡過程中，較輕身的雪耳會浮起，可用碟壓著，讓它沉底。當浸泡完畢後，最好用水喉水沖洗乾淨，剪掉雪耳硬蒂部位，才可用來煲湯及煲糖水。

有人會用梳打粉浸雪耳，Natalie就不建議這樣做：「因為梳打粉屬另類東西，不太天然，如果用雪耳來做糖水或煲湯，洗不乾淨很可能會有梳打粉味道。」如果怕沖得不乾淨，她建議可選擇一些較天然的方法，或者揀較腍身的雪耳，或把雪耳煲長一些時間令它起膠。

雪耳一般存放在乾爽的地方即可，若然家中比較潮濕，可以用密實袋封好，再擺放在雪櫃。雪耳除了可以用來煲糖水外，也可代替魚肚用來做粟米羹，又或代替豬皮製成魯肉飯，既有豐富膠質，也不致口感油膩。而做法簡單，只需把雪耳浸軟切碎，再加入粟米羹或魯肉飯中便可以。

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記者：王芷瑩、陳昊淋