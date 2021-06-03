【東京奧運】霍震霆：約9成運動員已接種新冠疫苗　賽會暫未要求強制打針

▲ 港協暨奧委會會長霍震霆表示，目前有約9成運動員已接種新冠疫苗。（馮漢柱攝）

東京奧運尚有一個多月展開，港協暨奧委會會長霍震霆表示，目前有約9成運動員已接種新冠疫苗，由於屆時奧運會將有過萬名運動員生活和比賽，不排除國際奧委會或會新增防疫要求，包括要求所有運動員打針等。他相信接種疫苗對身體保護和心理準備都有一定幫助，呼籲其餘運動員和工作人員打針。

本港專家聯同多國專家發表文章，認為日本政府應確保奧運所有運動員及工作人員接種疫苗，否則不應舉辧奧運。霍震霆形容「日日都有變數」，國際奧委會（IOC）及東京奧運組委將於6月內公布最終的防疫指引，惟目前未有要求運動員須強制打針，會與國際奧委會保持溝通，強調香港運動員會配合有關方面的要求。

霍震霆表示，不少運動員原打算以最佳狀態出戰東奧，惟最終因疫情延期一年，不過目前香港運動員備戰不錯，心理亦十分正面，部分運動員仍在不同國家爭取奧運入場券，希望市民可以支持他們。

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記者：陳子謙