【昂船洲火警】消防指微弱西南風難吹散濃煙　昨晚西九龍區錄約廿宗求助

▲ 消防稱仍在調查起火原因，昨夜接獲西九龍區約廿多人有關臭味求助。（曾秋文攝）

昂船洲躉船三級火，今早（3日）8時許已大致救熄，消防交代案情，稱仍在調查起火原因，昨夜接獲西九龍區約廿多名市民求助，由於昨晚風弱，吹南風轉為吹西南風，微風無法吹散濃煙，令煙霧飄散往西九龍一帶，相信濃煙主要由躉船火警引致。

消防處分區指揮官于文陽稱，一般人吸入這些濃煙，肯定會感到不適，徵狀包括刺眼、喉嚨痛、攻鼻等，如將來市民再遇到類似狀況，消防建議市民留在室內，閂好窗，用濕毛巾掩蓋口鼻。消防處昨晚10時半左右也發出通告，提示市民閂窗。

昨晚火勢愈燒愈猛，毒霧籠罩西九龍上空，多區包括葵青、深水埗、旺角等受影響，火警於昨晚11時09分升做三級。消防當晚疏散約22名外籍船員，到竹篙灣檢疫中心接受隔離。

▲ 昨晚昂船洲三級火警，濃煙猛烈升上半空，產生臭味。（消防處圖片）

火警於昨晚11時升為三級

事發於昨午（2日）5時26分，昂船洲大橋對出海面躉船著火，涉事船隻載有大約3,000噸金屬廢料，消防即派出兩艘滅火輪灌救，14分鐘後到場發現，肇事貨船長達100米，旁有兩艘躉船將金屬廢料吊入貨船；及後消防兩首船向肇事貨船發泡沫及水炮撲救，期間消防不斷做風險評估。

消防稱，因應船上有大量金屬廢料堆積如山，泡炮及水炮未能直接到達火源，貨船抽水泵亦未能運作，增救火難度並發現船隻出現15度傾側，晚上11時09分將火警升為3級，遂即時撤離貨復上15名船員、7名躉船船員及消防人員，當時海面有風浪。火勢今早8時05分大致包圍、8點20分成功撲熄。

消防於行動中動用32架消防救護車輛、9艘消防船，及183名消防、救護員，動用4座滅火輪水炮，兩座泡炮一隊煙帽隊，火警原因仍調查中。消防指，現時起火船隻仍泊於青衣南海面，據船公司提供資料，船上有3,000噸一般金屬廢料，估計起火的尾艙有1,000噸，火勢亦集中於尾艙沒有蔓延。

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責任編輯：吳卓峰、陳正怡