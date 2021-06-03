【公職行為不當】醫委會前業外委員涉透露病人資料及唆使病人向醫生索償　遭廉署落案起訴明日提堂

▲ 醫委會前業外委員劉慧兒昨日(2日)被廉政公署起訴，涉嫌藉公職作出不當行為。（經濟日報資料圖片）

醫委會前業外委員劉慧兒涉向社區組織幹事披露投訴人資料及詳情，安排唆使對方聘用她向一名醫生提出民事申索，昨日(2日)被廉政公署起訴，涉嫌藉公職作出不當行為，明日將於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

案情指，63歲事務律師劉慧兒於2012年1月24日至2018年1月23日期間擔任為醫委會其中一名業外委員，亦不時會以義務法律專業人士的身分為一個非政府機構服務。

一名病人(投訴人)於2015年6月向醫委會投訴一名醫生，指該醫生涉嫌專業失德，獲轉介至醫委會初步偵訊委員會作初步調查，而被告獲醫委會委任為該初步偵訊委員會的成員。

被告涉嫌於2017年4月1日至2018年1月23日期間，身為醫委會業外委員，向有關非政府機構的一名社區組織幹事，披露投訴人的個人資料，及其投訴上述醫生的詳情。

被告並安排投訴人與社區組織幹事於2017年5月26日會面，期間唆使投訴人聘用她向該醫生提出民事申索；同時透過被告的律師事務所接受投訴人指示，代他在該民事申索中行事。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現涉事律師事務所其後要求投訴人支付逾52萬元律師費；署方徵詢律政司法律意見後，昨日落案起訴被告，涉嫌藉公職作出不當行為，違反普通法。被告已獲廉署准予保釋，以待明日應訊。

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責任編輯：陳正怡