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【疫苗接種】華懋集團推2000萬元抽獎活動　包括如心酒店全年自助晚餐

社會 15:17 2021/06/03

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

為鼓勵市民早日接種疫苗，華懋集團推出大抽獎支持疫苗計劃。凡於本年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民，即可登記參加抽獎，並有機會贏取集團酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等獎品，總值超過二千萬港元，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後再作公布。此外，集團為員工提供「疫苗假期」，讓員工每接種一劑疫苖後可享有1天有薪休息日。

集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，更多市民接種疫苖有助本港建立免疫屏障，加快撤銷為防疫而實施的限制，促進香港社會各界恢復，經濟重回正軌。他亦表示，華懋會繼續關顧社會上有需要的社群，透過捐贈物資和捐款等協助他們抗疫。

接種疫苗大抽獎的豐富獎品包括：

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【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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