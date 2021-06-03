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Bulgari蛇形首飾Serpenti Viper　複雜意國工藝將經典延續

休閒消費 17:35 2021/06/03

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頸鏈的長短可以調校，而戒指可以單獨佩戴或多枚層疊交錯佩戴。（頸鏈$479,000、戒指$100,000）（品牌提供）

靈蛇Serpenti自20世紀40年代起就出現於Bulgari的鑽石腕錶中，到60年代更化身成珠寶首飾，至今已經成為品牌一個標誌式設計。以蛇的形態為造型，Bulgari的珠寶大師卻精於將設計變奏，演化出不同的蛇形系列，當中更牽涉精細複雜的珠寶製作工藝，而今回就有Serpenti Viper的全新版本。

    點擊圖片放大

蛇的一生會經歷多次的脫皮過程，然後變得煥然一新，這種蛻變同樣發生在Bulgari的靈蛇Serpenti身上，品牌的珠寶大師不但擅於將蛇的造型及形態，化作首飾細膩的設計，更同時秉持變革和創新的理念，不斷為Serpenti系列加入嶄新元素，而蛇皮、鱗片、蛇眼等，就由彩寶及美鑽來演繹，為靈蛇添上貴氣。

Bulgari早於2017年推出Serpenti Viper ring，有別於以往的演繹，Serpenti Viper的造型較以往的Serpenti項目抽象，設計師沒有真確地描繪出蛇頭各部分甚至鱗片。今回品牌再為Serpenti Viper系列注入時尚氣息，奪目的部件採用靈活的模塊化結構，將蛇鱗小心翼翼地鉸接在一起，並逐個嵌入，宛如強悍的盔甲覆蓋蛇體，過程由擁有一雙巧手的熟練藝匠精心製作，更是意大利珠寶工藝的完美體現。

    點擊圖片放大

Serpenti Viper系列包括手鐲、戒指、頸鏈、吊墜和耳環，均鑲有美鑽，分別用上3種貴金屬，手鐲或戒指皆可層疊交錯佩戴，展現俐落時尚的幾何線條，雙圈設計猶如第二層肌膚輕貼於女性的手上。

產品查詢︰2918 1221

記者︰梁靜詩

 

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