【追夢少女】陳凱詠新碟賣斷市感振奮　Jace曾任《全民造星》幕後被熱血打動

▲ Jace陳凱詠近日推出實體碟，銷量理想。

樂壇新秀陳凱詠（Jace），入行3年首張個人專輯《Processing》，早前賣出金唱片成續，更一度斷市，令人刮目相看！Jace憑跳脫的音樂風格，在改朝換代的樂壇，於MIRROR一眾男生的旋風下，成功建立出個人面貌。

陳凱詠（Jace）入行起步點是在唱片公司當娛樂主播，工作性質雖近水樓台，熱愛表演Jace卻同時積極備戰，努力學習寫歌和跳舞，入職兩年後終被賞識轉型為歌手。

陳凱詠推出首張個人專輯《Processing》 為拍MV兩周內學識滾軸溜冰

▲ Jace樂意試挑戰不同造型。

自爆曾做《造星》幕後

早前她亮相ViuTV節目《晚吹》，強尼稱早在《全民造星I》已認識Jace，因當時對方是做幕後任Styling工作。

Jace憶述：「其實當時是馬天佑介紹這份工作，記得他說看到我穿衣有點sense，便帶著我一同去做《造星》，是很奇特的體會，因自己一向只留意女生潮流，突然要幫一大班男孩任形象設計，馬天佑說沒事不可能，一時要找20件衫、50件衫，件事好熱血，是很好玩的經歷。」

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Jace在初中時因喜歡蔡依林，同時熱愛聽外國跳舞組合如Black Eyes Peas，因此對跳舞產生興趣，在父母同意下開始學跳舞，由jazz funk、hip hop等展開學跳之路。

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曾兼職做業餘舞者

她在整個中學階段都努力學舞，更在課餘當兼職舞者，增加經驗。她笑道：「如果大家看過《狂舞派》，戲中不少舞蹈員都是我朋友，那時大家都會節衣縮食，只為爭取更多時間跳舞，有時又會在街上快閃演出，全是很難忘的成長回憶。」

不過，對舞蹈的熱誠，在她入大學後卻冷卻下來。「因當時對跳舞感突破不大，似進入瓶頸位，加上功課繁忙，便減少了跳舞。」

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難忘採訪張學友

修讀公關及廣告學系的Jace，畢業後剛好發現唱片司招聘娛樂主播，嘗試應徵幸獲聘用，開始了兩年主播生涯。

Jace憶述主播工作令她獲益良多，最難忘首日工作就要去訪問張學友，但天王前輩的和藹親切，就令她印象深刻。「我發現每個成功的歌手，如接觸過的學友、陳奕迅、五月天等，共同點都是待人親和，這也許都成功藝人的特質。」

▲ Jace稱還有很多想挑戰，如「笨豬跳」、拍打戲，或去一個語言不通地方生活。（經濟日報圖片）

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Jace亦因工作關係，對表演和歌唱再度燃起熱情，有空時就學習寫曲，找來音樂朋友寫成demo給公司，終於成功受賞識，由主播搖身成今年樂壇新人，去年並有機會演出ViuTV劇集《身後事務所》，起步點不俗。

她不敢說夢想達成，因為自覺只是踏出一小步，作過追夢的過來人，Jace分享要信自己很重要。「可能很多人會講香港地方細，大家只講搵錢，追夢好難，但首先不要先自我批判，確實外在環境很多因素，卻不要讓這些原因成為框框，對自己有信心之餘，再加上勇敢行動，才可以有成功的一天。」

同場加映：強尼訪問

記者：區家歷