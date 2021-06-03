【六四晚會】消息：警動員7000警力戒備　湯家驊籲市民考慮有無違法

▲ 湯家驊指，市民悼念六四應考慮有無違法。（資料圖片）

明天是六四事件32周年，消息指，經最新評估，警方決定動員7000警力在全港多區戒備，亦不排除在有需要時，根據《公安條例》，封閉部分地方。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今接受電台訪問時指，香港無法例禁止市民悼念六四，惟悼念時，應考慮有否違反港區國安法和限聚令。他勸籲市民毋需高喊「結束」或「打倒一黨專政」口號，以免招至「顛覆國家政權」、違反國安法的嫌疑，他稱，有關行為不會得到同情。

內地法律學者田飛龍早前建議，保安局應根據《社團條例》，要求支聯會刪去「結束一黨專政」綱領，若不遵從應取締。湯家驊指，若保安局局長有證據證明支聯會危害國家安全，可根據《社團條例》取締。

支聯會常委、六四紀念館管理委員會主席麥海華在同一節目表示，內部並無討論解散問題，現時仍盡力做不同工作，因為八九民運是重要史實，而中國政府一直以來並無有效處理。

對於「六四紀念館」被指未領有公眾娛樂場所牌照，麥海華指，政府一直以來都無任何執法行動，擔心今次是選擇性執法。麥海華指，現時需尋求清晰的法律意見，相信六四前都要暫時閉館。他透露，支聯會正考慮或在網上製作「六四記憶人權博物館」，有系統地介紹八九民運及整理資料，以不受時間及地域限制的方式，供不同人士觀看。但他認為，實體展館仍重要，因為網上參觀始終有欠真實。

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責任編輯：林曉君