【詭屋驚凶實錄3】自稱被惡魔纏身行兇殺人　美國首宗以「鬼上身」為抗辯理由案例

▲ 《詭屋驚凶實錄3:魔旨》

《詭屋驚凶實錄》(The Conjuring)系列以真有其人的「靈異偵探」華倫夫婦(柏德烈韋遜、維娜法米嘉飾)為主角,不過有人覺得他們真的是驅魔大師,可是也有人覺得他們是神棍。

但用來作電影題材來說,有有所謂「真人真事」改編為賣點,無疑令影片增添吸引力,由此《詭屋驚凶實錄》系列成為近年最受歡迎的恐怖片品牌。

最新一集《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)取材自1981年轟動美國的駭人謀殺案。

話說當年只有19歲的艾恩莊臣(Arne Johnson)用利刀刺死房東後,聲稱自己被惡靈附體而行兇。這事件成為美國史上首個被告以「鬼上身」作抗辯理由的案例,稱為「是惡魔逼我的血案」(“Devil Made Me Do It” case),當時成為美國熱話。

艾恩向魔鬼挑戰

這件案要由艾恩女友的弟弟大衛說起。話說11歲大衛本來一向十分乖巧,可是突然行為變得怪異,家人認為愛兒遭惡魔附身,束手無策下請來「靈異偵探」華倫夫婦幫忙。

華倫夫婦發現大衛被43隻惡魔纏身,於是來邀神父為大衛驅魔。但是更恐懼的事接踵而來,原來神父為衛驅魔時,艾恩不忍看著大衛受苦,竟在儀式上大吼: 「不管你是甚麼東西,進來我身上吧!不要折磨大衛了!」

結果幾個月後,艾恩與女友Debbie、女友的姊姊及房東一起出遊,大家人並在酒吧歡樂。可是幾小時後,艾恩與房東起爭執,他最後更在房東胸口刺了好幾刀,對方重傷身亡。

▲ 艾恩最後被判有罪。

辯稱鬼上身殺人

事後艾恩聲稱案發時被惡靈附身,華倫夫婦亦在庭上指艾恩「鬼上身」,並以兩宗在英國發生的案例為支持,這成為美國歷史上首次以「鬼上身」為抗辯理由的案件。

經過將近4天的審議,法庭表示「鬼上身」缺乏證據,最終判定艾恩一級誤殺罪入獄10年。

當時美國社會上,有人深信艾恩真的是邪靈纏身,另外有的覺得他是神經失常,甚至認為「鬼上身」只是行兇藉口。至於真正答案,可能只有艾恩自己才知道。