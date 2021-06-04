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【親子好去處】超抵$100購康文署博物館通行證　一家四口任玩任睇多個博物館

親子好去處 14:34 2021/06/04

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

超抵$100購康文署博物館通行證，一家四口任玩任睇多個博物館。

天氣炎熱，大人小朋友外出玩樂成為難題。不過親子Blogger Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」有好推介，介紹以港幣100元超抵價購買康文署博物館通行證，一家四口以人均港幣25元任玩任睇多個博物館，寓學習與娛樂，也絕對是慳家媽媽之選。

康文署博物館家庭通行證全年票價為港幣100元，包括最多4人的親屬，Miss Swan Swan表示，「計落一家大細買家庭通行證係最抵」。持有博物館家庭通行證可以任玩任看康文署轄下的博物館，當中包括香港歷史博物館、香港文化博物館、香港藝術館、香港太空館、香港科學館及孫中山紀念館等等。

現時凡持有迪士尼全年證購買博物館通行證更有9折優惠，Miss Swan Swan提醒，謹記申請時攜帶迪士尼全年證。

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博物館通行證持有人在有效期內可無限次免費入場參觀以下收費的展覽：

香港科學館
「機械人的五百年」（2020年11月13日至2021年5月26日）及
「彼思動畫的科學秘密」（2021年7月30日至12月1日）

香港藝術館
「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」（2021年5月21日至9月15日）

香港文化博物館
「香港賽馬會呈獻系列︰聖耀皇權——俄羅斯皇家珍品展」（2021年5月29日至8月29日）

博物館通行證收費

門票種類（小朋友四歲以下免費） 全年票價
家庭通行證(最多四人、須為親屬) 100 元
個人通行證 50 元
優惠通行證(只適用於全日制學生、殘疾人士、60 歲或以上高齡人士) 25 元
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是次Miss Swan Swan一家到香港科學館參觀，參觀多個展區，讓小朋友到地球科學廳認識地球，透過不同的互動遊戲，學習地震及海嘯等等。另外，場內有一台機器可以感受颱風的威力，Miss Swan Swan表示，「風力比想象中低，唔使擔心。」

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除此，博物館中的能量穿梭機吸引小朋友的眼球，貫穿4層展覽場地的巨型展品，展現能量與運動的轉化，也產生一連串賞心悅目的聲響及視覺效果。如果小朋友精力充沛，Miss Swan Swan建議可以到市政局百週年紀念花園附近的遊樂場放電，大玩特玩。

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權。

同場加映：帶4歲女行山走過超過40條山徑　領隊爸爸：藉行山教女珍惜大自然

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責任編輯：王明芳

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