【疫苗接種】港府批准復必泰接種年齡下降至12歲或以上　消息：政府研到校打針安排

▲ 港府下調復必泰疫苗接種年齡至12歲以上。（經濟日報資料圖片）

港府今日(3日)公布下調「復必泰」接種年齡至12歲以上人士，有關為12至15歲青少年接種復必泰疫苗的安排，將於下星期初公布。

食衞局局長經參考顧問專家委員會的意見，並考慮新冠肺炎對公眾健康構成的威脅後，認為降低復必泰疫苗接種年齡的效益大於其風險，不但可保護青少年免受新冠病毒感染，亦有助他們盡早回復正常的校園和日常生活。

衞生署周二(1日)表示已收到藥廠有關下調「復必泰」接種年齡至12歲的數據，待疫苗顧問專家委員會考慮及就有關申請提出建議。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，根據外國醫學期刊數據，復必泰疫苗在12至15歲青年的表現良好，當中未有接種者感染，惟相對其他年齡層會較多出現針口痛的問題。詳情請見【下一頁】

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇昨稱除非該名兒童對疫苗成分有嚴重過敏，或有長期病沒控制好，或打針前有發燒，才不應接種疫苗，惟最重要是父母對打針的想法，認為應先改變大眾市民對疫苗副作用有偏差的印象。詳情請見【下一頁】











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責任編輯：陳正怡