【過渡房屋】調查稱9成基層反對共居概念　盼月租五千元以下

▲ 公開大學校長林群聲稱，期望研究可為政府日後規劃過渡屋時，提供參考。（公開大學提供）

近年坊間提供多種過渡性房屋，供基層租住。公開大學人文社會科學院轄下的公共及社會政策研究中心，及香港路德會社會服務處合作研究，去年12月跟15個劏房戶深度訪談，了解對過渡性房屋的期間。調查發現93%受訪者不接受及反對「共居」概念；又希望過渡屋月租定於5,000元以下。

研究團隊去年12月，與15戶分別居於北區、荃灣和深水埗的劏房住戶進行深度訪談，探討居住問題、對過渡屋和理想家居的期望。團隊發現劏房戶正面對不同居住問題，包括生活空間不足、欠私隱度、安全隱憂、衞生問題及租金高昂等，近半受訪者將現住單位評為不合格。

就過渡屋的期望，93.33%受訪者不接受、以至反對「共居」，認為共享空間或設施會衍生不同問題，例如輪用廚廁易起紛爭。67%受訪者期望，能於過渡屋居住直至獲編配公屋為止。受訪者也一致希望過渡屋租金，定於月租5,000元以下。

研究團隊認為，過渡屋可解劏房戶燃眉之急，但人均居住面積不應少於136平方呎，租金水平不應高於家庭入息25%。團隊亦認為政府目標必須增建公屋，重新維持「三年上樓」承諾，並全盤考慮所有短中長期土地選項，重建房屋階梯。

公開大學校長林群聲表示，基層市民需要面對高昂的租金、居住環境不理想等問題，期望今次研究可為政府及業界日後規劃過渡屋時，提供有價值參考。

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責任編輯：吳卓峰