【投資騙案】工聯會接獲損失達1,650萬批執法不力　有退休人士投資虛擬貨幣被騙300萬元

▲ 工聯會立法會議員麥美娟表示，近日收到近60宗涉及虚擬貨幣及手機投資應用程式騙案苦主求助。（梁偉榮攝）

騙案無日無之，工聯會立法會議員麥美娟今日（3日）表示，最近收到近60宗涉及虛擬貨幣及手機投資應用程式騙案苦主求助，估計損失總額逾1,650萬元，單一案件最大損失達300萬元。麥美娟認為，疫情下騙案數字上升，促請警方加強執法。

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苦主之一、投資騙案關注組發言人陳先生表示，去年9月初在社交平台認識聲稱在內地從事代購的女網友，在對方游說下，在一個手機應用程式開設投資戶口，並跟隨投資公司職員指示，存款到指定銀行戶口作「入場費」。陳先生透露，起初能賺取少量現金，便在對方遊說下，招攬近300人加入投資。

惟3個月後，投資公司突然暫停運作，聲稱收到香港金管局及美國國家稅務局通知，所有用戶須繳付「稅金」，惟他再登入應用程式時，户口結餘已化為烏有，最終損失3.6萬元。

另一苦主、退休人士梁先生則涉及虛擬貨幣騙案。他在朋友介紹下參加一間投資公司的投資講座，被游說開戶口及購買虛擬貨幣「幸運幣」，聲稱該虛擬貨幣由日本政府監管，「高回報、低風險」。該投資公司亦以回贈、會員積分制度利誘購幣，例如免費旅行、自助餐等。不久，梁先生收到該投資公司通知，聲稱日本政府不允許該虛擬貨幣流通，需要停止交易。梁先生至今未獲退款，損失約21.4 萬元；而因投資「幸運幣」損失最多的個案，是一位70歲退休人士，涉款達300萬元。

麥美娟表示，騙徒針對不同目標群組，如略有積蓄的退休人士或家庭主婦等，「度身訂造」投資陷阱，從小額開始騙取他們的積蓄，並利用受害人不敢向家人坦白的心態繼續行騙，估計現時接獲的數十宗案件，僅冰山一角。

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記者：蘇文軒