全新「先買後付」 服務 livi PayLater助你精明消費　有計劃分期還款　比信用卡更靈活更慳息 

職場新鮮人Mike讀書時已是攝影發燒友，剛畢業即投身攝影師行列。正所謂「相要影得靚，最緊要支鏡」！沒有固定收入的Mike看中一支5千多元特大光圈定焦鏡頭，同時又想提升個人攝影技巧報讀一個兩萬元的課程。當想到生活林林總總開支，Mike想減輕消費壓力......這個時候他有哪些選擇？

a. 買咗先算（P.s. 跟住3個月節衣縮食捱麵包）

b. 買完再做信用卡分期（P.s.唔記得申請就收三十幾哩利息，仲要申請先知批唔批， 批完先知確實收費）

c. 「先買後付」，按能力自定分期，無需逐次申請，每月低至0.2%*，頭三個月更是免費（P.s 香港有一間虛擬銀行做到）

像Mike這類無固定收入的人士，想用錢精明又能輕鬆掌握個人財務，不妨了解於外國新興的「先買後付」的消費模式，以及善用市面上的相關產品。所謂「先買後付」當然並非指「先使未來錢」，而是讓消費者更有計劃地將簽賬分期攤還，避免支付信用卡最低還款額，所需負擔的高昂利息。

livi PayLater「先買後付」最高50,000元信用額

本地虛擬銀行livi bank是全港首間引入全新「先買後付」概念的銀行。客戶只要透過專屬的livi PayLater Mastercard® 虛擬扣賬卡，不論於線上線下，本地或海外商戶消費，都可於付款當刻自動分期。信用額最高達50,000港元，從而讓用戶更容易做預算，有效地管理個人財務，且輕鬆通過APP管理所有消費分期。

最低0.20%*手續費 自定最高36個月還款期數

客戶並可自行透過livi手機應用程式預定還款期，由3至36個月不等，另外每筆消費分期都有一次更改還款期的機會，比用信用卡做分期更靈活、自主、有彈性。有別於一般信用卡客戶在簽賬後，再向發卡行申請核批分期付款。且livi PayLater手續費相宜，每月可低至0.20% *，並無隱藏收費，遠低於支付信用卡最低還款額需支付的利息。

手續費遠低信用卡利息 無入息證明都可申請

以Mike的情況為例，假如他的livi PayLater每月手續費0.2%，若Mike報讀那個兩萬元的攝影課程，以livi PayLater方式付款，分12期攤還的話，每期則繳交「1,667元（本金）+ 40元（手續費）= 1,707元」，全期手續費便為480元。（以上手續費的計算，來自livi官方網站的livi PayLater分期計算器。）



若選擇一般信用卡支付最低還款還款額，假如年利率為35.7%，需要45個月才能還清，利息總計6,622元，遠高於livi PayLater。（以上信用卡利息計算基於一般信用卡最低還款的收費作計算，僅供參考，最低還款額 的本金為總欠款本金的1%或220元，取高者。）

自動還款 即申請即用 最快2分鐘一app辦妥

此外，一般信用卡消費另一問題就是不能自動還款，即使發卡行與個人存款戶口屬同一銀行同樣要人手轉賬。假如客戶忘記還款到期日，隨時被罰息和手續費。livi PayLater則是自動還款，只要客戶在liviSave戶口預留足夠資金，分期本金及手續費就會於還款日自動扣款，避免延遲還款的情況，做到自動分期，自動還款。



livi PayLater由申請到批全程均一app辦妥，可做到「即申請即用」。客戶只需在livi手機應用程式申請livi PayLater服務，最快2分鐘批核，一般情況下無需任何文件證明^。

推廣期內首3個月分期免手續費

livi PayLater批核成功，把livi PayLater Mastercard® 虛擬扣賬卡添加至手機錢包（支援Apple Pay及Google Pay），即可於任何網上或實體商店以先買後付方式購物，並且全球通用。由即日至12月31日的推廣期內，所有livi PayLater簽賬更可享3個月手續費豁免*。



優惠受有關條款約束，詳情請參閱：https://bit.ly/2TuvfbS

^視乎個別客戶的信用評估，批核時間可能有差異，且客戶或需補交額外文件。

*於推廣期內，所有合資格消費分期首3個月之手續費全免。實際手續費取決於客戶的貸款金額、信用等級以及livi考慮的其他因素。



借定唔借？還得到先好借！

1. livi PayLater是一種全新的消費模式，以循環式分期貸款，並通過 livi PayLater Mastercard消費滿最低金額，即可享受高達36個月分期還款。

2. 視乎個別客戶的信用評估，批核時間可能有差異，且客戶或需補交額外文件。

3. 個人化每月手續費需在到期日或之前與分期款項一同繳付，每月還款總額將自動從liviSave賬戶扣除。如客戶未能於到期日或之前全數繳付應繳款項，本行將自有關款項到期日起，按日收取逾期利息，其實際年利率為 4.77%至 27.50%，並可不時作出調整。

4. 推廣期由即日起至 2021 年 12 月 31 日止。推廣期過後，如需提早償還一筆簽賬款項，客戶須支付相等於還款本金 3%的提前結清費用。如客戶在某筆簽賬款項首次記入 livi PayLater 月結單或其之前全數償還該筆款項，則該筆款項的提前結清費用將可豁免。 例：如你於2021年5月22日以livi PayLater消費，該筆消費將於2021年7月1 日發出的月結單內首次記入以供還款。

5. 受條款及細則約束。 詳情請到 livi 網站或手機應用程式參閱產品資料概要及有關條款細則。



（特約）